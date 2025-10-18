Suscribete a
ABC Premium
sponsor

La magia de la PPL conquista Nueva York: The City's Cup vive un segundo día de pura emoción en un escenario único

pro padel league

El histórico Hammerstein Ballroom acoge la segunda jornada de The City's Cup, el formato final de la Pro Padel League que reúne a las franquicias más destacadas de la temporada.

Ustero y Sánchez brillan ante su público, Sanz y Campagnolo hacen vibrar a Nueva York y la PPL confirma que el pádel también conquista Estados Unidos.

Imagen del teatro Hammerstein Ballroom donde se disputa la PPL
Imagen del teatro Hammerstein Ballroom donde se disputa la PPL PPL
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La magia de la Pro Padel League (PPL) sigue cautivando a la Gran Manzana. El histórico Hammerstein Ballroom, uno de los escenarios más icónicos de la ciudad situado en pleno Manhattan, volvió a transformarse en la cuna del pádel mundial con ... la segunda jornada de The City's Cup, el formato de playoff final de la liga que reúne a las franquicias americanas más destacadas en busca del título.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app