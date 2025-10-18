La magia de la PPL conquista Nueva York: The City's Cup vive un segundo día de pura emoción en un escenario único

La magia de la Pro Padel League (PPL) sigue cautivando a la Gran Manzana. El histórico Hammerstein Ballroom, uno de los escenarios más icónicos de la ciudad situado en pleno Manhattan, volvió a transformarse en la cuna del pádel mundial con ... la segunda jornada de The City's Cup, el formato de playoff final de la liga que reúne a las franquicias americanas más destacadas en busca del título.

Tras un debut vibrante, la acción continuó con duelos femeninos y masculinos que reflejaron el altísimo nivel y la intensidad internacional de la competición. La jornada abrió con la victoria de las locales Andrea Ustero y Ari Sánchez (New York Atlantics) ante Marta Caparrós y Marta Barrera (Houston Voltios), por 6-3 y 6-2, desatando la euforia del público neoyorquino.

A continuación, las experimentadas Marta Ortega y Sofía Araujo (Las Vegas Smash) superaron a Patricia Llaguno y Araceli Martínez(Arkansas Matrix) por 6-4 y 6-3, cerrando la división femenina con un duelo de gran nivel técnico.

En categoría masculina, Leandro Augsburger y Juan Rubini (Flowrida Goats) dominaron con autoridad a Maxi Arce y Franco Dal Bianco (Cancún Waves), firmando un sólido 6-2 y 6-4 que consolida al equipo de Florida entre los principales aspirantes al título.

El broche final lo pusieron los locales Jon Sanz y Lucas Campagnolo (New York Atlantics), que protagonizaron un partidazo ante Gonzalo Alfonso y Francisco Gil (Las Vegas Smash). Tras imponerse en el tiebreak del primer set (7-6), los neoyorquinos mantuvieron el impulso para cerrar el segundo con un contundente 6-1, haciendo vibrar a un Hammerstein Ballroom rendido ante su actuación.

Con cada jornada, Nueva York reafirma su papel como nuevo epicentro del pádel mundial, demostrando que la energía y el crecimiento del deporte se han apoderado de la ciudad y del país.

Este sábado 18 de octubre se disputarán las semifinales de The City's Cup:

División femenina: Las Vegas Smash vs. Stingrays | Flowrida Goats vs. New York Atlantics

División masculina: Miami Padel Club vs. Flowrida Goats | Stingrays vs. New York Atlantics

El escenario está listo para un fin de semana espectacular de pádel. La PPL continúa su camino hacia la gran final, mientras el corazón de Nueva York late al ritmo del pádel.