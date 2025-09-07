La madrileña Claudia Fernández reina de nuevo en casa junto a Bea González
Las pupilas de Gaby Reca conquistan Madrid y refuerzan su dominio en el cara a cara frente a Triay y Brea
Así afrontaba la final Claudia Fernández en el evento de Bullpadel de ayer
El Movistar Arena de Madrid, abarrotado para la ocasión, fue testigo de una final femenina vibrante en el Premier Padel P1, que coronó a Bea González y Claudia Fernández como campeonas tras imponerse a las número uno del mundo, Gemma Triay y Delfi Brea, en tres sets.
La pareja hispano-argentina comenzó dominando con autoridad. Con un break temprano, Triay y Brea se adelantaron 3-0 y apoyadas en el control de Delfi desde la derecha y el poder ofensivo de Gemma, cerraron el primer set por 6-3, confirmando su condición de favoritas.
Sin embargo, la reacción de González y Fernández fue fulgurante. Con un inicio demoledor en el segundo parcial, rompieron en blanco el servicio de sus rivales y se colocaron 3-0. Una volea de Claudia en el 0-40 que dejó inmóvil a Delfi levantó al público y marcó el tono del set. La dupla dirigida por Gaby Reca no bajó el ritmo, sumó un nuevo break y terminó imponiéndose con un contundente 6-1, llevando la final a la tercera y definitiva manga.
El desenlace fue de infarto. Triay y Brea se adelantaron en el marcador con su servicio, pero la igualdad fue máxima hasta llegar al 4-4. En ese momento clave, dos errores de volea de Gemma inclinaron la balanza: 5-4 y saque para González y Fernández, que no dejaron escapar la oportunidad. Una bandeja por el centro de Claudia, golpe que había sido su mejor arma durante el partido, selló la victoria y desató la celebración en Madrid.
El triunfo tiene un valor simbólico añadido: hace un mes conquistaron el título en Málaga, tierra natal de Bea, y ahora lo hacen en la ciudad de Claudia, consolidando una dupla que no solo ilusiona, sino que aspira a todo. Con este resultado, además, amplían su dominio en el cara a cara de la temporada frente a las número uno, con un favorable 5-2.
