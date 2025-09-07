La madrileña Claudia Fernández reina de nuevo en casa junto a Bea González

El Movistar Arena de Madrid, abarrotado para la ocasión, fue testigo de una final femenina vibrante en el Premier Padel P1, que coronó a Bea González y Claudia Fernández como campeonas tras imponerse a las número uno del mundo, Gemma Triay y Delfi Brea, en tres sets.

La pareja hispano-argentina comenzó dominando con autoridad. Con un break temprano, Triay y Brea se adelantaron 3-0 y apoyadas en el control de Delfi desde la derecha y el poder ofensivo de Gemma, cerraron el primer set por 6-3, confirmando su condición de favoritas.

Sin embargo, la reacción de González y Fernández fue fulgurante. Con un inicio demoledor en el segundo parcial, rompieron en blanco el servicio de sus rivales y se colocaron 3-0. Una volea de Claudia en el 0-40 que dejó inmóvil a Delfi levantó al público y marcó el tono del set. La dupla dirigida por Gaby Reca no bajó el ritmo, sumó un nuevo break y terminó imponiéndose con un contundente 6-1, llevando la final a la tercera y definitiva manga.

El desenlace fue de infarto. Triay y Brea se adelantaron en el marcador con su servicio, pero la igualdad fue máxima hasta llegar al 4-4. En ese momento clave, dos errores de volea de Gemma inclinaron la balanza: 5-4 y saque para González y Fernández, que no dejaron escapar la oportunidad. Una bandeja por el centro de Claudia, golpe que había sido su mejor arma durante el partido, selló la victoria y desató la celebración en Madrid.

El triunfo tiene un valor simbólico añadido: hace un mes conquistaron el título en Málaga, tierra natal de Bea, y ahora lo hacen en la ciudad de Claudia, consolidando una dupla que no solo ilusiona, sino que aspira a todo. Con este resultado, además, amplían su dominio en el cara a cara de la temporada frente a las número uno, con un favorable 5-2.