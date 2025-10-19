Lyon se viste de gala: el FIP Platinum busca a sus campeones

El FIP Platinum de Lyon llega a su gran jornada final. Desde las 14:00, el histórico Palais des Sports de Gerland será escenario de las finales masculina y femenina de un torneo que reparte 300 puntos en el ranking FIP a los ... campeones, en una cita marcada por el excelente nivel competitivo y por la cercanía con la FIP Euro Padel Cup, que comenzará el martes en La Línea de la Concepción (Cádiz).

El primer turno del día decidirá el título femenino, con una final que bien podría verse en la competición continental: Tamara Icardo y Marina Guinart se medirán ante Alejandra Salazar y Martina Calvo, en un duelo entre compañeras de selección española.

Guinart e Icardo llegan a la final tras una durísima semifinal en la que remontaron a Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias (4-6 6-4 7-5), mientras que Salazar y Calvo se impusieron con autoridad a Ale Alonso y Lucía Sainz (6-4 6-2). Sea cual sea el desenlace, España ya tiene garantizado el título en Lyon.

En el cuadro masculino, la sorpresa la protagonizaron Álex Ruiz y Juanlu Esbrí, que firmaron una de las victorias más destacadas del torneo al eliminar en semifinales (7-6 6-3) a los máximos favoritos, Martín Di Nenno y Javi Leal que unían sus caminos como pareja por primera vez, ya que Leo Augsburger, habitual compañero de Martín, está disputando la Pro Padel League en Nueva York. La pareja española se enfrentará por el título a Edu Alonso y Juan Tello, vencedores en un igualadísimo encuentro ante José Jiménez y Maxi Sánchez Blasco (7-6 6-4), tras llevarse un espectacular primer set resuelto en la muerte súbita por 12-10.

Ruiz y Esbrí, compañeros también en la inminente FIP Euro Padel Cup, aspiran a viajar a España con un trofeo en las manos y cerrar una semana que ya ha superado todas las expectativas. Las finales en vivo a partir de las 14 h en el canal de YouTube de la Federación Internacional de Pádel.