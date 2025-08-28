La Liga de Pádel Interempresas más grande de España celebra su quinto aniversario con récord de participación

En imagen, los ganadores de la cuarta edición de la liga

La Liga de Pádel Interempresas organizada por Golf Santander & Sports cumple cinco años consolidada como la competición corporativa de pádel más grande de España. Un torneo único en el calendario amateur que reúne a decenas de compañías y que, edición tras edición, continúa batiendo récords de participación.

En la cuarta temporada, que se celebra en las instalaciones de la Ciudad Financiera del Banco Santander, han competido más de 30 empresas, entre ellas BNP, Orange, EY, Management Solutions, FCC o Dell, en una liga que combina deporte, cultura empresarial y networking.

Con el respaldo de patrocinadores como Babolat, Just Loading y Gobo Productions, la competición va mucho más allá de la pista: es un espacio que fomenta el trabajo en equipo, el bienestar y la conexión entre profesionales de diferentes sectores en un ambiente saludable y distendido.

Un formato competitivo de octubre a junio

El torneo se extiende durante ocho meses, de octubre a junio, con partidos cada dos semanas y una estructura pensada para garantizar la emoción. Cuatro divisiones, ascensos y descensos, además de eventos especiales y una gran fase final, convierten la liga en una experiencia que combina competitividad, diversión y espíritu de comunidad.

Imagen del evento final de la liga twanzu

Empresas, deporte y valores compartidos

Para las compañías participantes, esta liga representa una oportunidad de reforzar valores como el compromiso, el trabajo en equipo y la convivencia, mientras que para los empleados supone un espacio de desconexión tras la jornada laboral y de networking real en un entorno exclusivo.

Quinta edición a la vista

Con la cuarta edición finalizada, la organización ya prepara una quinta temporada aún más ambiciosa que arrancará en octubre de 2025, abierta a nuevas empresas interesadas en formar parte de este proyecto deportivo y corporativo de referencia.