Lebrón y Augsburger ya entrenan juntos con un objetivo mayúsculo: ser número uno

Juan Lebrón y Leo Augsburger ya han puesto en marcha su nuevo proyecto deportivo. La flamante pareja hispano-argentina completó esta semana sus primeras sesiones de entrenamiento con vistas al Major de Acapulco, que se disputará del 24 al 30 de noviembre, y ... que será el escenario del esperado debut de una unión llamada a agitar el tramo final de la temporada.

Bajo las órdenes de Agustín Gómez Silingo, ambos jugadores han comenzado a ensamblar automatismos y a probar las primeras sensaciones de un tándem tan explosivo como ilusionante. El propio Lebrón, siempre ambicioso, lo dejó claro en declaraciones a Jugones de La Sexta: «El objetivo es ser número uno», afirmó el gaditano, dejando entrever que este proyecto nace con metas altas de cara a la próxima temporada.

Augsburger, una de las mayores irrupciones del circuito, se mostró igual de motivado: «Hace no mucho lo veía en la tele. Quiero aprender de esto y ver todo lo que puedo sacar para ayudar a Juanito a ser número uno», confesó el argentino, que ve en Lebrón una oportunidad única para acelerar su crecimiento deportivo.

La pareja partirá en Acapulco como pareja número 5, una posición que les coloca en un sector complicado del cuadro. Si cumplen los pronósticos, se medirán en cuartos de final a uno de los binomios que integran el top-4, un cruce de máxima exigencia que podría convertirles en jueces del pulso final por el trono mundial.

Y es que la pelea por el número uno continúa al rojo vivo entre Arturo Coello y Agustín Tapia y la dupla Alejandro Galán – Fede Chingotto, una batalla que podría verse condicionada por la irrupción del nuevo dúo Lebrón–Augsburger.

Con ambición, energía y una dosis extra de expectación, el Major de Acapulco será la primera prueba de fuego para una pareja que ha llegado para cambiar el mapa competitivo.