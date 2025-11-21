Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Lebrón y Augsburger ya entrenan juntos con un objetivo mayúsculo: ser número uno

premier padel

La nueva dupla hispano-argentina debutará en el Major de Acapulco bajo las órdenes de Agustín Gómez Silingo.

Parten como pareja 5 y podrían cruzarse en cuartos con uno de los cuatro favoritos en plena lucha por el número uno mundial.

Juan Lebrón y Leo Augsburger durante uno de sus entrenamientos de esta semana
Juan Lebrón y Leo Augsburger durante uno de sus entrenamientos de esta semana JL
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Lebrón y Leo Augsburger ya han puesto en marcha su nuevo proyecto deportivo. La flamante pareja hispano-argentina completó esta semana sus primeras sesiones de entrenamiento con vistas al Major de Acapulco, que se disputará del 24 al 30 de noviembre, y ... que será el escenario del esperado debut de una unión llamada a agitar el tramo final de la temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app