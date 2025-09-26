Jon Sanz y Momo González firman su «last dance» con una gran victoria frente a Lebrón y Stupaczuk

Jon Sanz y Momo González siguen escribiendo su particular «last dance» con un triunfo de prestigio. La dupla española sorprendió en los cuartos de final del torneo Germany Premier Padel P2 de Düsseldorf a Franco Stupaczuk y Juan Lebrón (6-4 y 7-5). Se clasifican así para unas semifinales que no alcanzaban desde Buenos Aires.

En una pista lenta que favorecía su estilo, Momo se mostró rapidísimo y sólido durante todo el encuentro, mientras que Jon recuperó el ritmo de competición tras las dudas físicas de las últimas semanas. El primer set se resolvió por detalles, cayendo del lado de los pupilos de Gaby Reca por 7-5. En la segunda manga, las roturas de servicio fueron protagonistas con hasta cinco consecutivas en la recta final. Finalmente, Sanz y González supieron cerrar con su saque para sellar una victoria de gran valor. Mañana buscarán el pase a su primera final como pareja frente al ganador del partido de semifinales entre la pareja número uno del mundo Agustín Tapia y Arturo Coello, y la dupla formada por Fran Guerrero y Javi Leal, que afrontan también su último torneo juntos.

El triunfo tiene un sabor especial: es el último torneo que disputan juntos antes de iniciar caminos separados. A partir de Rotterdam, Momo González formará pareja con Fran Guerrero, mientras que Jon Sanz lo hará con el sevillano Paquito Navarro.

Por el contrario, la derrota supone un golpe duro para Stupaczuk y Lebrón, quienes atraviesan un tramo irregular de la temporada. Cada vez suenan con más fuerza los rumores de que Lebrón podría estar tanteando un nuevo proyecto con Leo Augsburger, en un final de curso que promete importantes cambios en el mapa de parejas del pádel mundial.

Más temas:

Premier Padel