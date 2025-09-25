La Hexagon Cup cambia de sede y se disputará en la Caja Mágica en 2026

La Hexagon Cup, uno de los eventos internacionales más innovadores y mediáticos del pádel, dará un paso más en su crecimiento trasladándose en 2026 a la Caja Mágica, uno de los recintos deportivos más modernos e icónicos de Europa. Tras dos ediciones en el Madrid Arena, el torneo por equipos cambiará de sede y celebrará su tercera edición del 28 de enero al 1 de febrero, en las mismas fechas que en sus primeras entregas.

El certamen, que combina espectáculo, deporte de élite y entretenimiento, se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario internacional. La Caja Mágica, habitual escenario de grandes eventos deportivos como el Mutua Madrid Open de tenis, permitirá a la Hexagon Cup ampliar su capacidad, su proyección internacional y su oferta para los aficionados, con un formato fresco que incluye pádel masculino, femenino y Next Gen.

Sergio Lewin, Operations and Sporting Managing Director de Hexagon Cup, destacó la importancia del cambio: «La llegada a la Caja Mágica nos llena de ilusión y refuerza nuestro compromiso de seguir ofreciendo un espectáculo único. Dejar el Madrid Arena no ha sido fácil, ya que es la casa que nos vio nacer, pero seguimos en Madrid con el apoyo del Ayuntamiento y con la mirada puesta en reforzar a la ciudad como capital mundial del pádel».

Desde el Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea, concejala delegada de Deporte, subrayó el valor estratégico del torneo: «Madrid es la capital mundial del pádel y eventos como la Hexagon Cup consolidan esta posición. La Caja Mágica es un escenario único que cada temporada acoge el mejor tenis y ahora también será sede del mejor pádel. Este torneo representa un formato novedoso que encaja con nuestra visión de ofrecer experiencias dinámicas y divertidas al espectador».

Bajo el lema: «For the Fans. For the Players. For the Game», la Hexagon Cup seguirá apostando por su formato único de competición por equipos, que reúne a las grandes figuras del pádel mundial y a personalidades del deporte y el espectáculo como Leo Messi, Sergio «Kun» Agüero, Eva Longoria, Robert Lewandowski o Rafa Nadal, entre otros.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, que superaron expectativas en asistencia y repercusión mediática, la Hexagon Cup afronta en 2026 un nuevo capítulo en la Caja Mágica, con la ambición de consolidarse como uno de los grandes referentes deportivos y de entretenimiento a nivel global.