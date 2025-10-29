Garrido y Campagnolo firman la gran sorpresa en Egipto

Los octavos de final del CIB NEWGIZA Premier Padel P2 ofrecieron una jornada vibrante bajo el sol de El Cairo, marcada por la emoción y una gran sorpresa que sacudió el cuadro masculino. Con los cuartos de final ya definidos, el torneo entra ... en su fase decisiva prometiendo espectáculo y duelos de alto voltaje.

Javi Garrido y Lucas Campagnolo protagonizaron la campanada del día al eliminar a los segundos cabezas de serie del torneo, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, por 5-7, 7-6 (3) y 6-4. La dupla hispano-brasileña mostró temple y convicción para remontar un partido exigente y firmar su triunfo más destacado de la temporada.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de una gran batalla. Garrido y Campagnolo comenzaron con ventaja en el primer set (5-2), pero la pareja número 3 del mundo reaccionó encadenando cinco juegos consecutivos para llevarse la primera manga. El segundo set se resolvió en un ajustado tie-break favorable a Garrido y Campa, que forzaron así el tercer y definitivo parcial. En esa última manga, la dupla hispano-brasileña arrancó con un doble break (4-0 y 5-1), aunque sus rivales apretaron hasta el 5-4. Finalmente, con el servicio de Garrido, cerraron el partido y desataron la euforia.

El triunfo tiene un valor especial para el jugador cordobés, que ha vivido una temporada marcada por las lesiones y los malos resultados.

«Significa muchísimo porque he pasado un año muy duro: con lesiones, dudas e inseguridades. Cuando nadie creía en mí, Campa sí lo hizo. Lo llamé y me dijo: 'Vamos a por ello'. Estoy muy agradecido a él y a mi equipo por estar siempre ahí. Ganar un partido así me da energía y confianza para seguir creyendo en mí mismo», expresó Garrido tras el encuentro.

La derrota pone fin a una larga racha de sus rivales, ya que Lebrón y Stupaczuk no caían en octavos desde hacía más de un año. Más allá de la gran sorpresa del día, el resto de las principales parejas cumplieron con el guion. Federico Chingotto y Alejandro Galán superaron a Javi Valdés y Agustín Gutiérrez por un doble 6-4 y se medirán en cuartos a Martín Di Nenno y Leo Augsburger, los mismos que les derrotaron esta temporada en Madrid. Los argentinos, por su parte, se impusieron por 6-3, 2-6 y 6-3 a Guille Collado y Pol Hernández. De este modo, Garrido y Campagnolo serán la única pareja no cabeza de serie en unos cuartos dominados por el top 8.

En el cuadro femenino, las ocho cabezas de serie avanzaron sin contratiempos a los cuartos de final. La tunecina Dora Chamli, quien hizo historia al convertirse en la primera jugadora de su país en ganar un partido de cuadro principal en Premier Padel, se despidió del torneo tras caer por 6-2 y 6-0 ante Claudia Jensen y Alejandra Alonso. Las jóvenes españolas se enfrentarán ahora a Marta Ortega y Tamara Icardo, una de las duplas más sólidas del circuito, que vencieron 6-2 y 6-4 a Léa Godallier y Giorgia Marchetti.

También debutaron con autoridad Ariana Sánchez y Paula Josemaría, quienes necesitaron apenas 34 minutos para derrotar 6-1 y 6-0 a Claudia Ordoñez y Candela Lucendo, en uno de los partidos más breves del año. Sus perseguidoras en el ranking, Sofía Araújo y Andrea Ustero, no se quedaron atrás y avanzaron con un contundente doble 6-2 ante Ksenia Sharifova y Marina Lobo.

Con todo listo para los cuartos de final del viernes, El Cairo se prepara para una jornada de alta intensidad. El cuadro masculino mantiene a casi todos los grandes favoritos junto a una pareja dispuesta a seguir rompiendo pronósticos, mientras que el femenino promete duelos de altísimo nivel. El espectáculo en NEWGIZA apenas acaba de comenzar.