Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Galán y Coello brillan en la Reserve Cup con un gran triunfo ante Tapia y Lebrón

reserve cup

La cita de Puente Romano en Marbella dejó el espectáculo de ver juntos a Coello y Galán, habituales rivales en el circuito profesional

Tapia y Lebrón opusieron resistencia, pero el Team Reserve se impuso con solidez por 7-5 y 6-4

Alejandro Galán, en la presentación previa al encuentro
Alejandro Galán, en la presentación previa al encuentro 380amk
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Reserve Cup, disputada en el prestigioso club Puente Romano de Marbella, ofreció uno de los partidos más esperados y menos habituales en el circuito profesional: Agustín Tapia y Juan Lebrón frente a Arturo Coello y Alejandro Galán. Un cruce inédito que reunió a cuatro de los mejores jugadores del mundo en un contexto único, con la novedad de ver a Coello y Galán compartiendo pista, algo impensable en Premier Padel donde son rivales directos. Otra cosa que es impensable es ver a los actuales número uno del circuito en lados diferentes de la pista, hoy pudimos ver como Arturo le ganó el duelo a su insperable compañero Agustín.

El partido arrancó con máxima igualdad, pero la compenetración de la pareja española les permitió llevarse la primera manga por 7-5, en representación del Team Reserve. En el segundo set, con la noche cayendo sobre Marbella y una pista más lenta que obligaba a trabajar cada punto, Galán y Coello lograron un break que les dio ventaja de 3-2. En ese juego, salvaron varias pelotas de rotura, y en el punto de oro Lebrón arriesgó al resto, pero su bola se estrelló en el cristal, dejando a la pareja española 4-2 arriba en el marcador.

Tapia y Lebrón resistieron y consiguieron mantener su servicio, colocándose 5-4 en contra y obligados a romper el saque de dos jugadores demoledores en ataque como Galán y Coello. Durante el descanso, el gaditano y el argentino planearon la estrategia: Lebrón sugería buscar el globo al centro, sobre el lado de Galán, para frenar su pegada. Maxi Grabiel, su entrenador, reconocía la dificultad de la táctica, a lo que Tapia, entre risas, respondía que «se lo estaba pidiendo a alguien que podía hacerlo», reflejando la complicidad de la dupla.

El plan no terminó de funcionar y finalmente Galán y Coello cerraron el choque por 7-5 y 6-4, sellando un triunfo de prestigio para el Team Reserve. Más allá del marcador, la cita dejó una reflexión inevitable: si alguna vez decidieran unirse en el circuito, Galán y Coello podrían convertirse en una pareja prácticamente imbatible.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app