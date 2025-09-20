Galán y Coello brillan en la Reserve Cup con un gran triunfo ante Tapia y Lebrón

La Reserve Cup, disputada en el prestigioso club Puente Romano de Marbella, ofreció uno de los partidos más esperados y menos habituales en el circuito profesional: Agustín Tapia y Juan Lebrón frente a Arturo Coello y Alejandro Galán. Un cruce inédito que reunió a cuatro de los mejores jugadores del mundo en un contexto único, con la novedad de ver a Coello y Galán compartiendo pista, algo impensable en Premier Padel donde son rivales directos. Otra cosa que es impensable es ver a los actuales número uno del circuito en lados diferentes de la pista, hoy pudimos ver como Arturo le ganó el duelo a su insperable compañero Agustín.

El partido arrancó con máxima igualdad, pero la compenetración de la pareja española les permitió llevarse la primera manga por 7-5, en representación del Team Reserve. En el segundo set, con la noche cayendo sobre Marbella y una pista más lenta que obligaba a trabajar cada punto, Galán y Coello lograron un break que les dio ventaja de 3-2. En ese juego, salvaron varias pelotas de rotura, y en el punto de oro Lebrón arriesgó al resto, pero su bola se estrelló en el cristal, dejando a la pareja española 4-2 arriba en el marcador.

Tapia y Lebrón resistieron y consiguieron mantener su servicio, colocándose 5-4 en contra y obligados a romper el saque de dos jugadores demoledores en ataque como Galán y Coello. Durante el descanso, el gaditano y el argentino planearon la estrategia: Lebrón sugería buscar el globo al centro, sobre el lado de Galán, para frenar su pegada. Maxi Grabiel, su entrenador, reconocía la dificultad de la táctica, a lo que Tapia, entre risas, respondía que «se lo estaba pidiendo a alguien que podía hacerlo», reflejando la complicidad de la dupla.

El plan no terminó de funcionar y finalmente Galán y Coello cerraron el choque por 7-5 y 6-4, sellando un triunfo de prestigio para el Team Reserve. Más allá del marcador, la cita dejó una reflexión inevitable: si alguna vez decidieran unirse en el circuito, Galán y Coello podrían convertirse en una pareja prácticamente imbatible.