Galán y Chingotto conquistan Egipto y mantienen vivo el pulso por el número uno

En un escenario majestuoso, con las pirámides de fondo y un viento incómodo que condicionó el juego, Galán y Chingotto volvieron a demostrar por qué son la pareja más en forma del circuito. El inicio, sin embargo, no fue sencillo. Las condiciones al aire ... libre dificultaron la adaptación, sobre todo para el argentino, que cometió algunos errores en los primeros compases. Pero en cuanto ajustaron su juego, el huracán «Chingalán» se desató. Con un ritmo altísimo y una precisión letal, se llevaron la primera manga por un contundente 6-1.

El segundo set arrancó más igualado (2-2), pero el dominio de la pareja de Jorge Martínez pronto se hizo notar. Chingotto, impecable en las transiciones y certero con la víbora, y Galán, fino en la lectura del punto y en la definición, abrieron brecha hasta cerrar el encuentro con solvencia. Paquito Navarro y Jon Sanz, visiblemente desgastados tras una exigente semifinal ayer ante Leal y Bergamini, apenas pudieron contener la avalancha.

Con este triunfo, Galán y Chingotto encadenan su segundo título consecutivo sin ceder un solo set y se colocan a menos de 1.700 puntos de Arturo Coello y Agustín Tapia en la Race FIP, con todavía 3.000 puntos en juego en la gira de Oriente Medio (Kuwait y Dubai).

La pareja hispano-argentina llega al Mundial de Parejas de Kuwait en su mejor momento, con la motivación de intentar romper otra barrera: lograr tres títulos consecutivos, algo que todavía no han conseguido desde que unieron sus caminos.