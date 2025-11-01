Suscribete a
Galán y Chingotto conquistan Egipto y mantienen vivo el pulso por el número uno

premier padel

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su duodécimo título de la temporada tras imponerse en El Cairo a Paquito Navarro y Jon Sanz por 6-1 6-2.

Con esta victoria, «Chingalán» recortan distancias en el ranking con Tapia y Coello, ausentes en Egipto.

Alejandro Galán y Federico Chingotto abrazándose al finalizar el partido
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

En un escenario majestuoso, con las pirámides de fondo y un viento incómodo que condicionó el juego, Galán y Chingotto volvieron a demostrar por qué son la pareja más en forma del circuito. El inicio, sin embargo, no fue sencillo. Las condiciones al aire ... libre dificultaron la adaptación, sobre todo para el argentino, que cometió algunos errores en los primeros compases. Pero en cuanto ajustaron su juego, el huracán «Chingalán» se desató. Con un ritmo altísimo y una precisión letal, se llevaron la primera manga por un contundente 6-1.

