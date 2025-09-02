Fichaje estrella para Wilson: Momo González se une como nuevo embajador de la marca

Wilson ha anunciado este martes en el Premier Padel de Madrid la incorporación de Jeronimo «Momo» González como uno de sus jugadores insignia para las próximas temporadas. El jugador malagueño, actualmente número 13 del ranking de la Federación Internacional de Pádel (FIP), será una de las grandes apuestas de la marca estadounidense en su estrategia de crecimiento en el pádel.

En virtud del acuerdo, Momo comenzará a competir con un prototipo de pala en color negro que Wilson lleva desarrollando durante el último año y medio y que verá la luz en el mercado a comienzos de 2026. Con geometría redonda, se trata de un modelo adaptado específicamente al estilo de juego del andaluz. Además, González se convierte en jugador Wilson 360, lo que supone que disputará todos sus torneos equipado con la nueva línea de ropa de la marca y las zapatillas Hurakn™ Pro.

Momo González posa con su nueva pala wilson

El malagueño, uno de los jugadores más carismáticos y queridos del circuito por su sonrisa y cercanía, ha mostrado un alto nivel en este 2025, alcanzando las semifinales del Premier Padel P1 de Buenos Aires Jon Sanz

«Estoy muy contento de convertirme en jugador oficial de Wilson, de haber participado en el proceso de creación de la nueva franquicia de palas que saldrá en 2026 y de ayudar a la marca a seguir creciendo en el pádel», aseguró González tras anunciarse el acuerdo.

Desde la compañía, también han destacado la importancia del fichaje: «Estamos muy ilusionados con la llegada de Momo, no solo por lo que aporta en la pista, sino por lo que representa: un fuerte compromiso con la innovación y la excelencia», señaló Iñaki Cabrera, Global Business Director de Wilson Padel.

El estreno de Momo como jugador Wilson tendrá lugar en el Premier Padel de Madrid mañana frente a Franco dal Bianco y Javi Martínez. Su incorporación se suma a la de otros nombres propios de la marca como Javi Garrido, Lucho Capra, José Solano y Thomas Leygue.