Los favoritos debutan con fuerza en el mundial por parejas de Kuwait

La FIP World Cup Pairs sigue tomando temperatura en la Arena Kuwait, donde el ambiente se vuelve más eléctrico con cada jornada. Antes de su debut, Alejandra Salazar hablaba de la motivación especial que sienten todos los jugadores al disputar un torneo ... que se celebra solo una vez cada dos años y que otorga el título de campeones del mundo por parejas.

Esa energía se notó sobre la pista. En la mañana del miércoles, Salazar y Martina Calvo, pareja número 7 del cuadro femenino, se estrenaron con autoridad ante Lara Arruabarrena y Julieta Bidahorria, imponiéndose por 6-0 y 6-3 en apenas una hora de juego para sellar su pase a los octavos de final.

También firmaron un sólido debut Andrea Alonso y Claudia Jensen (6), que apenas concedieron dos juegos (6-0 y 6-2) ante Casali y Cañellas. El día dejó además el reencuentro competitivo de dos veteranas ilustres: Lucía Sainz y Patty Llaguno, que no coincidían en un mismo torneo desde Milán. Sainz, junto a Raquel Eugenio, superó a Alix Collombon y Jana Montes por 7-5 y 7-5; mientras que Llaguno, con Martina Fassio, venció con autoridad (6-2 6-2) a Navarro y Merino.

En el cuadro masculino, la jornada también comenzó de la mejor manera para Mike Yanguas y Coki Nieto (4), que lograron su primera victoria tras un sólido 6-1 y 7-6 ante Agustín Torre y Álvaro Cepero. Su siguiente reto será de alto voltaje ante los mágicos: Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso, quienes remontaron ante Cassetta y González (6-7, 6-2, 6-1).

El propio Yanguas reconocía la atmósfera especial que se vive estos días en Kuwait: «Para mí es un torneo especialmente importante. Técnicamente es como un Major, pero para nosotros los jugadores tiene un significado especial porque, además de los puntos, quien gana se convierte en campeón del mundo. Eso lo hace doblemente especial».

El malagueño subrayó también la energía distinta que se respira en la Arena Kuwait: «Se siente que es un torneo diferente. Todos entrenamos con gran intensidad, pero esta competición tiene un encanto propio; todos tenemos un deseo especial de ganar aquí».

Con la experiencia del Mundial por equipos aún reciente, donde España quedó subcampena, Yanguas comparó sensaciones: «Aquel se vive como grupo, aquí estás solo con tu compañero, pero no es menos emocionante. Hacía años que no se disputaba un Mundial por parejas, y que el ganador sea campeón del mundo lo convierte en algo único para todos nosotros».

El desfile de estrellas continúa. El espectáculo no se detiene en Kuwait. Mañana por la tarde, el Central Court BNK vivirá una auténtica pasarela de estrellas. Abrirán la sesión los número uno del ranking, Arturo Coello y Agustín Tapia, que se medirán a Álex Ruiz y Juanlu Esbrí en la reedición de los octavos de Milán.

Después llegará el turno de los «Chingalán», Ale Galán y Fede Chingotto, que comenzaron su andadura arrasando con un 6-1 y 6-0 ante Maxi Sánchez y Xisco Gil. Su siguiente desafío será ante Goenaga y Hernández, vencedores en su estreno frente a García y Barahona.

La FIP World Cup Pairs entra así en ritmo de alta competición, con las grandes figuras del pádel desplegando su mejor versión en un torneo que puede ser protagonista para decidir el número uno mundial del ranking masculino.