Los favoritos debutan con fuerza en el mundial por parejas de Kuwait

Yanguas y Nieto arrancan con solidez venciendo frente a Cepero y Torre por 6-1 7-6.

Coello - Tapia y Galán Chingotto avanzan sin problemas a octavos de final.

Federico Chingotto y Alejandro Galán durante su encuentro de hoy
La FIP World Cup Pairs sigue tomando temperatura en la Arena Kuwait, donde el ambiente se vuelve más eléctrico con cada jornada. Antes de su debut, Alejandra Salazar hablaba de la motivación especial que sienten todos los jugadores al disputar un torneo ... que se celebra solo una vez cada dos años y que otorga el título de campeones del mundo por parejas.

