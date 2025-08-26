Eva Longoria visita la Rafa Nadal Academy para disfrutar del pádel en Mallorca

Maribel Nadal y Eva Longoria en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy en Mallorca

La Rafa Nadal Academy by Movistar recibió estos días una visita muy especial. La actriz, productora y directora Eva Longoria aprovechó su estancia en Mallorca para conocer de cerca las instalaciones del centro deportivo que lleva el nombre del campeón español y, además, se animó a jugar al pádel. La actriz es una jugadora asidua de este deporte y ya le hemos podido ver en muchas ocasiones en pista.

Eva Longoria golpeando una volea de derecha en la pista de la Rafa Nadal Academy rna

La encargada de ejercer como anfitriona fue Maribel Nadal, Subdirectora General de la Academia y gran impulsora de la promoción del pádel. Ambas mantienen una relación cercana desde la Hexagon Cup, el innovador torneo por equipos que cada año reúne a estrellas internacionales en Madrid. En la competición, Longoria ejerce como propietaria del equipo Eleven Eleven, mientras que Maribel Nadal lidera el Rafa Nadal Academy Team, subcampeón en la última edición.

La visita de Longoria confirma, una vez más, la creciente proyección internacional del pádel y el atractivo que despierta la Rafa Nadal Academy no solo entre deportistas, sino también entre referentes del mundo cultural y artístico. Por su parte, la academia sigue apostando por el pádel y cada vez es más habitual ver a jugadores profesionales entrenando en las instalaciones. Es el caso, entre otros, de la pareja número uno del mundo: Gemma Triay y Delfi Brea, que estas últimas semanas han estado entrenando en Mallorca bajo los mandos de su entrenador Rodri Ovide.