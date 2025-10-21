España debuta con autoridad (3-0) ante Gran Bretaña en la FIP Euro Padel Cup

El Euro Final 8, la gran cita por selecciones del pádel europeo, el equivalente a la Eurocopa en el fútbol, vivió este martes su jornada inaugural en la Plaza de Toros de La Línea de la Concepción. Ocho países compiten por el título continental ... en un formato que combina espectáculo, emoción y orgullo nacional.

España, la gran favorita, no dio opción en su estreno ante Gran Bretaña y se impuso con autoridad por 3–0, reafirmando su papel de candidata al título.

David Gala y Pol Hernández abrieron la serie con un sólido triunfo (6–2, 6–3) frente a Loughlan y Harris. A continuación, Álvaro Cepero y Juanlu Esbrí firmaron el segundo punto (6–2, 7–5 ante Jones y Medina Murphy), y la pareja formada por Javi Ruiz y José Antonio Diestro completó el pleno con un 6–3, 6–1 ante Farquharson y Patacho.

Pero más allá de la cómoda victoria española, el Día 1 del Euro Final 8 dejó muestras de la expansión del pádel en el continente. Suecia, el equipo más joven del torneo con una media de edad de apenas 25 años, estuvo muy cerca de dar la sorpresa ante Portugal. Los nórdicos forzaron el tercer partido antes de caer 2–1, mostrando una notable evolución respecto a sus anteriores enfrentamientos, ambos con derrota por 3–0.

También hubo emoción en el Grupo B, donde Países Bajos acarició la sorpresa ante la potente Italia, subcampeona del año pasado. Los neerlandeses se adelantaron con la victoria de Sten Richters y Thijs Roper (6–3, 6–2), pero los italianos reaccionaron para llevarse la serie por 2–1 gracias al buen hacer de Abbate, Montiel, Patiniotis y Cassetta. Todos ellos habituales jugadores del circuito Premier Padel.

Por su parte, Francia mostró su solidez al derrotar con claridad 3–0 a Alemania, con victorias de Tison/Joris, Bergeron/Blanque y Guichard/Vives. El combinado galo tiene un equipo sólido y luchará por los metales.

Con esta primera jornada, España lidera el Grupo A y confirma que llega en gran forma a un torneo que busca consolidar el sueño de una «Eurocopa del pádel». La acción continúa hoy con nuevos enfrentamientos decisivos en la fase de grupos, donde cada punto puede marcar la diferencia en el camino hacia el trono continental.