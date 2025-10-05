España arrasa en la FIP Junior World Cup y confirma su hegemonía mundial en el pádel base

Como hace dos años en Asunción, España volvió a proclamarse campeona del mundo en la FIP Junior World Cup, esta vez con un doble éxito en casa. El triunfo tiene un sabor especial: las selecciones masculina y femenina repitieron oro en una jornada repleta de emoción, coronando una semana dedicada a la NextGen del pádel, con más de 600 deportistas de 35 países.

La selección femenina apenas necesitó dos partidos para imponerse a Portugal en la final. Una selección portuguesa que logró colarse en la gran final derrotando a la todopoderosa argentina. Una noticia positiva para este deporte porque cada vez son más países los que luchan por estar arriba del podio. García/Lamas, campeonas del mundo Sub-14 también en el torneo por parejas, y Muñera/Martín, finalistas en Sub-16, cerraron el duelo con un contundente 2-0 sin ceder un solo set. Argentina completó el podio tras vencer 2-1 a Brasil, mientras que Italia terminó quinta al superar 2-1 a Suecia.

En el cuadro masculino, la final ante Argentina se resolvió en el último punto. Tras el triunfo de Delgado/Brocal (7-5, 6-3) y el empate logrado por Silva/Contreras ante Fuertes/García (6-4, 3-6, 6-1), la pareja formada por 'Curro' Cabeza y 'Coquito' Zamora selló el título al derrotar 6-4, 6-2 a Graupera/Díaz. Francia completó el podio tras superar 2-1 a Brasil.

El dominio español fue absoluto. Además de los títulos por equipos, España conquistó las seis competiciones individuales disputadas (Sub-14, Sub-16 y Sub-18, tanto masculinas como femeninas). Entre los nombres destacados, los hermanos Estébanez brillaron con luz propia: Hugo se proclamó campeón Sub-16 junto a Aaron García, y Asier hizo lo propio en Sub-14 junto a Mario Brocal.

Este éxito rotundo confirma que la cantera española promete dominar el pádel mundial durante los próximos años. En una disciplina en la que suele repetirse el duelo España–Argentina por el oro, la irrupción de Portugal en la final femenina da aún más valor al triunfo nacional. La marca España en el pádel sigue creciendo, y desde la base se trabaja con un modelo que ya es referencia internacional.