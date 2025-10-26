Doblete histórico: España conquista el oro masculino y femenino en el Europeo de pádel

Bajo un sol andaluz y un ambiente de fiesta total en la Plaza de Toros de La Línea de la Concepción, España volvió a escribir una página dorada en la historia del pádel. Las selecciones masculina y femenina conquistaron la FIP Euro Padel ... Cup 2025, certificando un doblete de ensueño ante su público.

El equipo femenino dirigido por Icíar Montes se impuso a Francia y cerró un ciclo de oro con tres títulos en apenas trece meses (Europeo de Cagliari 2024, Mundial de Doha 2024 y ahora el Europeo en casa). Minutos después, el conjunto masculino rubricó el fin de semana perfecto con su duodécimo campeonato continental tras vencer a Portugal en una final vibrante.

El tercer oro para las chicas en poco más de un año llegó bajo un sol veraniego que hizo brillar aún más a un grupo que no deja de ganar. La selección femenina de España derrotó a Francia por 2-0 y levantó la FIP Euro Padel Cup en La Línea de la Concepción, completando un triplete histórico.

Montes volvió a confiar en la dupla Lucía Sainz y Martina Calvo para abrir la eliminatoria. La mezcla entre experiencia y juventud funcionó a la perfección: apenas necesitaron una hora para imponerse a Carla Touly y Jessica Ginier por 6-3 y 6-0. «Nos hemos divertido muchísimo. Al principio costó porque una final siempre te pone un poco tensa, pero luego hemos jugado muy bien», comentó Sainz, entre risas con Calvo, quien confesó que su compañera le había puesto un apodo secreto: «Solo digo una palabra: Tortilla».

Para sellar el título, Jessica Castelló y Lorena Rufo cerraron el segundo punto ante Alix Collombon y Léa Godallier (6-2, 6-3), en un duelo más igualado de lo que reflejó el marcador. Francia ofreció una actuación digna, dejando claro su progreso, pero España fue nuevamente inalcanzable.

«Jugar en casa es espectacular. Este público nos empujó desde el primer punto», señaló Castelló, mientras Rufo agradecía a la capitana: «Gracias a Icíar por confiar en nosotras. Es un orgullo representar a España».

Horas más tarde, la selección masculina selló el duodécimo Europeo de su historia (12 de 14 ediciones disputadas) con un triunfo contundente ante Portugal. En el primer punto, Álex Ruiz y Juanlu Esbri firmaron un sólido 6-4, 7-5 frente a los hermanos Deus, que resistieron hasta el final con gran nivel y orgullo.

El cierre llegó con un Leal y Cepero inspirados, que desataron la locura en la grada con su victoria por 6-4 y 6-4 ante Araujo y Graça, los héroes lusos de la semifinal ante Italia.

En las gradas, la Plaza de Toros era una caldera roja y amarilla. Tambores, banderas y cánticos acompañaron a cada punto de los jugadores españoles. El himno nacional, entonado por miles de aficionados, puso la piel de gallina a todos los presentes.

El presidente de la FEP, Ramón Morcillo, y el de la FIP, Luigi Carraro, celebraron juntos el éxito español, subrayando el crecimiento del pádel europeo. «España sigue siendo el referente mundial, pero detrás hay países que progresan mucho, como Portugal, Francia o Italia. Esta Final 8 entra en la historia», señaló Carraro.

España, tanto en hombres como en mujeres, consolida su hegemonía en un continente donde el pádel sigue creciendo a un ritmo imparable. La Final 8 de La Línea de la Concepción no solo coronó a los mejores, sino que demostró que Europa respira pádel y que la distancia con España empieza a acortarse. Pero por ahora, el trono sigue teniendo los mismos colores: rojo y oro.