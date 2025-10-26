Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Doblete histórico: España conquista el oro masculino y femenino en el Europeo de pádel

pádel

La selección española se impone en casa y reafirma su dominio absoluto en el continente con su duodécimo título masculino.

Tercer oro para la selección femenina en poco más de un año.

Imagen de las selecciones ganadoras de la FIP Euro Padel Cup
Imagen de las selecciones ganadoras de la FIP Euro Padel Cup padel fip
Ignacio Álvarez de Mon

Bajo un sol andaluz y un ambiente de fiesta total en la Plaza de Toros de La Línea de la Concepción, España volvió a escribir una página dorada en la historia del pádel. Las selecciones masculina y femenina conquistaron la FIP Euro Padel ... Cup 2025, certificando un doblete de ensueño ante su público.

