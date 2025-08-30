El Comunidad de Madrid Premier Padel P1 marca el regreso del circuito tras el parón veraniego

El Comunidad de Madrid Premier Padel P1 marca el regreso del circuito en uno de los lugares más especiales del año. Hoy han comenzado las rondas de clasificación y será el próximo martes 2 de septiembre cuando arranque el cuadro principal en el Movistar Arena, el icónico pabellón madrileño que vuelve a convertirse en el epicentro del pádel mundial.

Se trata del torneo número 15 de la presente temporada. Además, es el séptimo P1 del año y el quinto evento celebrado en España en 2025, justo antes de que el Tour regrese a finales de año con las Qatar Airways Premier Padel Finals de Barcelona, la cita que reunirá únicamente a las 16 mejores parejas masculinas y femeninas del curso.

La capital española es uno de los grandes epicentros del pádel: cuenta con 2.300 pistas, es la base de entrenamiento de numerosos profesionales y presume de 12 jugadores y 14 jugadoras madrileños en el Top 100 mundial. A nivel nacional, España ya supera los 106.000 jugadores federados y más de 6 millones de practicantes.

El torneo reunirá en Madrid a 224 de los mejores jugadores y jugadoras del planeta, con Arturo Coello y Agustín Tapia, en el cuadro masculino, y Gemma Triay y Delfi Brea, en el femenino, como grandes referentes.

Coello y Tapia son los vigentes campeones: la pareja número 1 del mundo regresa a Madrid tras conquistar 37 títulos en su trayectoria conjunta, situándose ya como la segunda dupla más exitosa en la historia del pádel, solo por detrás de Belasteguín–Juan Martín Díaz. En la capital española buscarán ampliar su hegemonía en un recorrido que, según el ranking, podría cruzarles en cuartos con Bergamini–Navarro, en semifinales con Yanguas–Nieto y en una hipotética final contra Chingotto–Galán.

Chingotto y Galán siguen al acecho del número 1, la dupla hispano-argentina está a poco más de 1.000 puntos de Coello–Tapia en la FIP Race. Pese a haber perdido sus tres últimas finales ante la pareja líder, Madrid y París son dos torneos clave para mantener viva su lucha por el trono. En semifinales podría darse un atractivo duelo frente a Stupaczuk–Lebrón, con el morbo añadido del reencuentro entre Galán y Lebrón, excompañeros y protagonistas de una de las rivalidades más intensas del circuito durante esta temporada.

Tras separarse, Leo Augsburger y Pablo Cardona encaran nuevos retos con distintos compañeros. Augsburger, junto a Di Nenno, podría medirse en cuartos a Chingotto–Galán, mientras que Cardona y Juan Tello buscan su primera victoria como dupla tras un duro estreno.

Lucho Capra vuelve al circuito tras seis meses de ausencia por lesión y lo hace de la mano de la joven perla navarra. Goñi, que ha escalado casi 80 posiciones en apenas dos meses, ya conquistó junto a Capra el FIP Silver Isla de La Palma y ahora afronta en Madrid un debut exigente con un posible cruce en segunda ronda ante la talentosa pareja argentina, Chozas y Tolito Aguirre.

En el cuadro femenino, Triay y Brea debutan como pareja número 1: llegan a Madrid estrenando su condición de números 1 del mundo, estatus que conservarán al menos hasta París. Será allí donde se defina quién llega a Alemania como primera cabeza de serie. Para mantener la cima, necesitan alcanzar una ronda más que Sánchez–Josemaría, o bien levantar el título en caso de enfrentarse en la final. Su camino en Madrid parece favorable, con un posible cruce complicado en semifinales frente a Sofía Araújo y Andrea Ustero.

Sánchez y Josemaría, la dupla española, vigente campeona del mundo, tiene una posición ventajosa en Madrid. Si logran igualar el resultado de Triay–Brea, llegarán a París como la pareja virtual Nº1. Sin embargo, el liderato individual en el ranking FIP se antoja más difícil: necesitarían ganar el título en Madrid y que Gemma Triay cayera en su estreno. Su cuadro podría cruzarlas en cuartos con Salazar–Calvo, en semifinales con González–Fernández y en una hipotética final contra Triay–Brea.

Bea y Claudia presionan desde el número 3, aunque aún lejos en la lucha por el trono, se proclamaron campeonas en Málaga y buscarán mantener su nivel tras el parón. En cuartos de final podrían reeditar la final malagueña frente a Ortega–Icardo.