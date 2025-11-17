Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Coello y Tapia conquistan Dubái, pero Galán y Chingotto mantienen viva la lucha por el número uno

premier padel

Los número uno firmaron un triunfo sólido ante Chingalán, pero la diferencia en el ranking queda en 1.080 puntos con 3.500 aún en juego entre Acapulco y las Finals de Barcelona.

Si ambas parejas repiten finales y Galán–Chingotto salen campeones en ambas, cerrarían la temporada en lo más alto por 320 puntos.

Agustín Tapia y Arturo Coello levantando el trofeo de campeones en Dubái
Agustín Tapia y Arturo Coello levantando el trofeo de campeones en Dubái premier padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Arturo Coello y Agustín Tapia recuperaron en Dubái su versión más sólida para coronarse campeones con un contundente 6-3 y 6-4 ante Ale Galán y Fede Chingotto. Los número uno dominaron el duelo desde el inicio, evitaron cualquier atisbo de ... remontada y aprovecharon con oficio los momentos de máxima tensión. Un break en el segundo set les dio la ventaja definitiva en un partido que controlaron con autoridad, justo el impulso que necesitaban tras varias semanas de irregularidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app