Coello y Tapia conquistan Acapulco y cierran 2025 como número uno del mundo

premier padel

La pareja hispano-argentina se proclama campeona del Major de Acapulco ante Galán y Chingotto en una final vibrante que confirma una rivalidad histórica.

Agustín y Arturo aseguran con esta victoria el número uno del mundo en este año 2025.

Arturo Coello, tumbado en el suelo, y Agustín Tapia celebran el título logrado en Acapulco
Ignacio Álvarez de Mon

Arturo Coello y Agustín Tapia volvieron a demostrar por qué dominan el pádel mundial. Bajo el cielo de Acapulco, en el último Major de la temporada, la dupla hispano-argentina se impuso a Ale Galán y Fede Chingotto por 6-4 ... y 7-6 , un triunfo que certifica matemáticamente que terminarán 2025 como número uno del mundo.

