Coello y Tapia conquistan Acapulco y cierran 2025 como número uno del mundo

Arturo Coello y Agustín Tapia volvieron a demostrar por qué dominan el pádel mundial. Bajo el cielo de Acapulco, en el último Major de la temporada, la dupla hispano-argentina se impuso a Ale Galán y Fede Chingotto por 6-4 ... y 7-6 , un triunfo que certifica matemáticamente que terminarán 2025 como número uno del mundo.

Además, este título tiene un valor histórico: Arturo Coello se convierte en el jugador con más Majors de la historia, con 9, por delante de su propio compañero, Agustín Tapia, que suma 8.

Otra batalla más en una rivalidad ya considerada «el clásico del pádel moderno», con innumerables duelos a lo largo del año y una supremacía compartida entre las dos mejores parejas del circuito.

El partido comenzó con Coello y Tapia imponiendo su ritmo desde el fondo y en la red. El primer break llegó en el tercer juego, una declaración de intenciones de quienes ya el año pasado habían levantado el título en Acapulco. Sólidos con el servicio y agresivos en cada transición, firmaron el 6-4 inicial sin conceder apenas grietas a unos Chingotto y Galán obligados a remar contra corriente.

La reacción de los 'Chingalan' no se hizo esperar. En el segundo parcial encontraron profundidad y consistencia, logrando un break temprano que les permitió colocarse 5-2 arriba. Incluso dispusieron de bola de set con 5-4 al resto, pero un globo corto de Galán permitió a Coello atacar con valentía: un remate pleno de determinación evitó el tercer set y encendió la remontada. Desde ahí, los número uno encadenaron su mejor versión hasta forzar un tiebreak que acabarían dominando para sellar el triunfo por 7-6.

Coello y Tapia, nuevamente impecables en el momento decisivo, clausuran así otra final épica en una temporada marcada por su duelo permanente con Galán y Chingotto.

Tras el encuentro, Tapia destacó el trabajo realizado durante todo el año: «Es el momento de recoger todo lo que hemos sembrado. Juego con un animal al lado y deseo que esto dure hasta mi retiro. Ganar aquí, en México, donde nació el pádel, es muy especial», señaló.

Coello, emocionado por el hito alcanzado, dedicó el título a su entorno: «Quiero felicitar a Fede y Ale por llegar siempre a las finales. Nosotros luchamos a lo grande y este título es para nuestro equipo y nuestras familias. Y si me deja Agustín, me retiro», bromeó. Con este Major, Coello y Tapia no solo revalidan la corona de Acapulco ni aseguran el número uno de la temporada, sino que escriben un nuevo capítulo en la historia del circuito. Una pareja histórica que buscará poner el broche final en el Master Finals de Barcelona, última cita de la temporada.