Claudia Fernández: «Estoy muy ilusionada de poder jugar una final en Madrid con mi familia y amigos en la grada»

Claudia Fernández de tan solo 19 años es la jugadora número 5 del mundo y disputará hoy una nueva final en un escenario único, el Movistar Arena, junto a su compañera Bea Gónzalez después de ganar en semifinales a Alejandra Salazar y Martina Calvo. La jugadora madrileña presentaba ayer su nueva pala, la Wonder 2026, y nos atendía en la zona mixta de un evento de Bullpadel en el que también se encontraban presentes sus rivales de hoy, Gemma Triay y Delfi Brea.

Claudia Fernández durante la entrevista bullpadel

– Claudia, ¿qué tal? Un placer tenerla aquí. Imagino que será especial para usted disputar una final en Madrid, en su ciudad. Supongo que estará con muchas ganas de la final de mañana. Hoy la hemos visto en el evento de Bullpadel con las jugadoras rivales al lado. ¿Cómo plantean la final?

– Estoy superlusionada de poder disputar una final en Madrid con mi familia y mis amigos en la grada, algo que no pasa casi nunca. La planteamos como todos los partidos: a luchar. Sabemos que va a ser un partidazo, como siempre que jugamos contra ellas, y vamos con muchas ganas e ilusión. La táctica la hablaremos mañana por la mañana, que jugamos por la tarde, así que tenemos tiempo.

– En esa táctica, clave será Gabi Reca. Quería preguntarle por su figura en el banquillo. Usted lleva ya muchos años trabajando con él. ¿Qué significa para usted?

– Es súper importante. Llevo ya unos cuatro años con él y es un pilar fundamental. No solo ha sido entrenador, también un poco como un padre, porque empecé con él a los 14 años, siendo una niña. Me ha visto crecer, me ha ayudado en muchas cosas y siempre le estaré agradecida. Además, para mí es un referente: fue número uno y sabe lo que significa estar ahí. Estoy muy contenta de tenerle a mi lado.

– Ganaron en Málaga, la ciudad de tu compañera Bea. Imagino que mañana ella querrá devolverle ese regalo en Madrid.

– Yo no le pido nada. Lo único que quiero es que disfrute, que disfrutemos todos, todo el equipo, y que vayamos a por ello. Si no sale, no pasa nada. A veces se gana, a veces se pierde, y es parte del deporte.

- Mucha suerte mañana, gracias Claudia.

- Gracias a vosotros.