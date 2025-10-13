Chingotto y Galán obran la remontada del año ante Tapia y Coello en Milán

El Oysho Milano Premier Padel P1 coronó a Fede Chingotto y Ale Galán como campeones tras una final vibrante ante los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. En un estadio con entradas agotadas y más de 35.000 espectadores ... durante la semana, los cabezas de serie número dos firmaron una de las remontadas más espectaculares del año: 2-6, 6-3 y 6-0.

La final comenzó con el dominio habitual de Tapia y Coello. Los número uno se adelantaron pronto con un doble break y cerraron el primer set por 6-2, dando la sensación de tener el control absoluto del encuentro. Pero a partir del segundo parcial, todo cambió.

Fue entonces cuando Fede Chingotto emergió como el gran protagonista. El argentino, tras un primer set gris, se echó el equipo a la espalda: corrió de lado a lado, sostuvo la defensa y contagió energía a un Galán que recuperó su confianza y su velocidad y agresividad en ataque habitual. Ese impulso fue clave para romper en el segundo juego y mantener la ventaja hasta cerrar el set por 6-3. Un ejercicio de resistencia de la pareja dirigida por Jorge Martínez que supo luchar hasta hacerse con el rumbo del partido.

Ya en el tercero, la final se transformó en un auténtico vendaval. Galán y Chingotto dominaron por completo, abriendo con un break y consolidando el parcial con un nivel altísimo. El 6-0 final —el primero que sufre la pareja Tapia-Coello desde que juegan juntos— selló una actuación para el recuerdo y confirmó el idilio del dúo hispano-argentino con Italia, donde ya suman cuatro títulos entre Roma, Génova y Milán.

«Tenemos una relación especial con Italia y ganar aquí es muy emocionante», aseguró Galán tras el partido. Por su parte Chingotto comentaba: «No sé qué tiene Italia, pero siempre es especial. Felicito a Agus y Arturo, porque nos llevan al límite físico y mental», añadió un exhausto Federico.

Con este triunfo, Fede y Ale alcanzan su sexto título de la temporada y mantienen viva la lucha por el número uno del ranking, recortando distancias con una actuación que reafirma su gran momento como pareja y su condición de alternativa real al dominio de Tapia y Coello.