Suscribete a
ABC Premium
sponsor

Chingotto y Galán obran la remontada del año ante Tapia y Coello en Milán

premier padel

Los número dos del mundo remontan a Tapia y Coello (2-6, 6-3, 6-0) y logran su sexto título de la temporada, el cuarto en Italia, para seguir soñando con el número uno.

Fede Chingotto, inconmensurable, lideró la reacción junto a un Galán que recuperó su mejor versión para firmar una victoria histórica ante los «golden boys».

Alejandro Galán y Federico Chingotto celebrando el título
Alejandro Galán y Federico Chingotto celebrando el título premier padel
Ignacio Álvarez de Mon

Ignacio Álvarez de Mon

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Oysho Milano Premier Padel P1 coronó a Fede Chingotto y Ale Galán como campeones tras una final vibrante ante los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. En un estadio con entradas agotadas y más de 35.000 espectadores ... durante la semana, los cabezas de serie número dos firmaron una de las remontadas más espectaculares del año: 2-6, 6-3 y 6-0.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app