Andrea Ustero hace historia en Burdeos: la jugadora más joven en ganar un título

𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 🌟🏆



Andrea Ustero becomes the youngest Premier Padel champion ever at 18 years, 1 month, and 24 days, breaking Claudia Fernández’s record (18 years, 2 months, 4 days).



📲 Results: https://t.co/ZzfOD6PRm7… pic.twitter.com/ieGjvXn6Jf