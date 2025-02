Monchi: «Maradona puso al Sevilla en el mapa mundial del fútbol»

El director deportivo del Sevilla, Monchi, emocionado, se refirió a Maradona: «Es un día difícil. Los compañeros de aquella época tenemos un chat y hablamos de eso, de lo buen tipo que era, lo fácil que era acercarse a él, lo hablamos todos porque era un privilegio tenerle ahí. El año que estuvo en el Sevilla, salía de la sanción que tuvo en FIFA y venía con mucha ilusión, fue mejorando poco a poco y pudimos vivir un tiempo muy bonito, viajamos mucho porque había contrato con las televisiones para jugar amistosos. Turquía, Brasil, Argentina, muchos sitios. Años muy bonitos para los que estuvimos ahí y a él le sirvió para recuperarse para el fútbol y de ahí al Mundial«.

Monchi insistió en el Maradona persona: «Era una persona difícil de conocer porque la imagen que daba fuera, para la gente que no le conoce, era desvirtuada con la realidad y podemos entenderlo. Hay gente que se queda un poco con la imagen del ídolo quizá poco amable pero en el vestuario, las cenas, era otra persona. Me da pena que haya gente que se quieran quedar con otra imagen. Nos quedamos con un buen tipo, que además fue mejor jugador de la historia. Los que le conocimos aquí era gente que sumaba, que le ayudaba a reconducirse a nivel futbolístico«.

Igualmente, Monchi reconoció que creó mucha expectación en el vestuario su llegada: «Lo bombardeábamos a preguntas y nunca nos esquivaba. Nos sentábamos en las sobremesas y respondía a todo. Era muy cercano. Duermo muy poco y como tenía poco tiempo para pasear porque la gente se le acercaba, nos íbamos muy temprano a dar paseos cuando jugábamos fuera. En Barcelona jugábamos con el Espanyol y andando con él por Las Ramblas vio que llevaba un Rolex, me dijo que era muy bonito y le dije que bonito pero falso. Me lo compré en Ibiza. Y un día, cuando terminó un entrenamiento, me dijo que me esperase y me regaló un Cartier original para que nunca llevara uno falso«.

Igualmente, habló del impacto que generó en el club su fichaje: «Batió el récord de abonados de la historia del club y puso al Sevilla en el mapa mundial del fútbol. Los entrenamientos parecían partidos. No ha habido ni habrá nadie como él. Era un jugador adelantado a su tiempo . No estamos hablando de un fútbol en blanco y negro. Tenía todas las condiciones para triunfar en el mundo moderno«.