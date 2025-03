Luis Montoto, en su «Pie de Página» del último sábado, atribuía los conflictos entre socios sevillistas a tres posibles factores: desavenencias económicas, ambiciones de poder y distinta visión empresarial. En mi corta andadura en el Consejo del Sevilla pude comprobar que esos tres factores, en efecto, confluían en la lucha larvada por el poder que aparecía con nitidez cuando se torcían los resultados deportivos que era la excusa para propiciar la caída de la cúpula directiva. Precisamente, para no verme arrastrado a participar en tales luchas larvadas, me desprendí de un aceptable paquete accionarial que incrementó el del entonces presidente, Rafael Carrión, y una pequeña parte en José María del Nido, una vez accedió este a la presidencia.

Siempre pensé que sin un pacto o sindicación de acciones entre los grandes accionistas del Sevilla, el futuro del club sería convulso, de ahí que la suscripción del mismo supusiera una tranquilidad para quienes quieren lo mejor para la entidad. Cuando pensábamos que la paz social estaba garantizada, unos hechos recientes han hecho saltar las alarmas.

El periodista Paco Cepeda lleva razón cuando propugna, como primera medida para recuperar la calma, que el Sevilla debe propiciar la salida de su accionariado de ese grupo ajeno al sentimiento sevillista el cual, con toda legitimidad, pretende salvar su inversión. Y la única forma para conseguirlo es comprando sus acciones. Considerando que el importe de la inversión (parece que sobre diez millones de euros) no se corresponde con el valor de mercado, debe ser el propio Consejo que propició su desembarco el que facilite el billete de vuelta. Y para ello debiera negociar la compra de dichas acciones, en un proceso que podría tener las siguientes fases:

1) Compra para autocartera de las acciones de Sevillistas Unidos 2020, y posterior amortización de las mismas.

2) Para no desequilibrar en exceso los presupuestos anuales, la compra podría financiarse con un crédito a largo plazo (10 o 15 años) que permitiría asumir sus costos sin grave quebranto de las partidas anuales.

3) Para robustecer el peso del pequeño accionariado, cuyo papel ha sido fundamental en la crisis reciente, podría procederse a una ampliación de capital dirigida solo a los abonados sevillistas para ser cubierta en distintas fases si no lo fuera en su totalidad en la primera. Esta ampliación, que podría emitirse con prima según el valor patrimonial de la sociedad, sería una inyección de liquidez que paliaría en parte el desembolso para la compra de las acciones del grupo inversor.

Contrariamente a lo que pueda pensarse creo que la retribución mediante dividendo a los accionistas del Sevilla ha sido una medida acertada que puede salvar la identificación del sentimiento sevillista con su equipo. Porque no se puede pretender que quienes, grandes o pequeños accionistas, han invertido parte de sus ahorros en el club de su vida no tengan la retribución que todo ahorro merece. Implica ello involucrarse con todas sus consecuencias en la marcha de la sociedad.

El fútbol moderno es una mezcla de deporte, sentimiento y negocio. Es importante que con nuestros sentimientos no negocien quienes no los tienen, para lo cual es fundamental que el sevillismo no se vea frustrado, como ha ocurrido y está ocurriendo con otros equipos, por unos negociantes ajenos al sentimiento que nos une. Pero al mismo tiempo, es legítimo que quien tiene un patrimonio invertido en el mismo sea remunerado, en función de la marcha económica de la entidad, porque, de otra manera, puede tener la legítima tentación de buscar más rentabilidad a sus ahorros.

Empresas serias y salvadoras, salvo en la liga inglesa, no proliferan. Y antes que sufrir decepciones irreversibles podríamos fijarnos en el Bayern de Múnich, ejemplo de empresa deportiva participada y gestionada por quienes siempre han sentido sus colores. El Bayern ha ganado la Champions y pronto le disputará el Sevilla el título de súper campeón de Europa. El triunfo de la buena gestión ha llevado a estos dos colosos a disputarse la corona europea. Ese es el camino del grande de Andalucía.