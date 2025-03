Francisco Pérez: El nido y sus huevos

Siempre me sorprendió del marketing que marcas incardinadas en el mercado desde tiempo inmemorial siguieran publicitando un producto que forma parte de nuestro día a día. Me explicaron el porqué. Hay que recordar de forma periódica que pervive, que lo necesitamos. Desde que en 1986 ... accediera a la directiva de la mano de Luis Cuervas, José María del Nido Benavente forma parte de la identidad de la hoy Sevilla F.C. S.A.D., pero necesita avisar cada cierto tiempo de que está ahí, que no sólo no se ha ido sino que, muy al contrario, tiene la voluntad inquebrantable de volver.

En el mundo del fútbol los deseos no valen nada. Antes se echaba a un presidente con un mar de pañuelos en las gradas y hoy sólo valen las acciones. Benavente, en reducción jabugueña de su antagonista Ruiz de Lopera , las tiene. Y más que nadie a nivel individual. Ocurre que también luce su firma en un documento, el famoso pacto de gobernabilidad del club firmado hace cuatro años, y su pretensión de convertirlo en papel mojado choca con la ley. El «sí, pero no», como único logro alcanzado en los Tribunales, debería ser descorazonador para alguien que vive de la leyes y que las sufrió con todo el rigor. Para él, maratoniano a sus 65 años, no. Del Nido, para muchos, entre los que me encuentro, el mejor presidente de la historia del club, volverá a regir la entidad sevillista. Lo que no se sabe con seguridad es cuándo. Mientras, hace ruido descalificando a un buen mandatario como ha sido José Castro , usufructúa el apoyo accionarial de Monchi (el verdadero hacedor del gran Sevilla en lo deportivo, que se fue porque lo quisieron poner firme, como él dice que hubiera hecho), corteja a sus decepcionados y volátiles socios americanos, deja constancia de su histrionismo con los nombres memes de sus sociedades («Sí o SL», «La deuda es calderilla SL», etc) y avanza la composición de su Consejo, con toda la familia alrededor de la mesa camilla y el cisco del brasero quemando, por inútiles, las acciones de los rivales. El nido y sus huevos. Noticias relacionadas La «legalidad» contra las acciones

