Fran Montes de Oca: El gesto del ganador

Exterioriza poco. Y las alegrías, casi ninguna. A Julen Lopetegui lo vemos más enfadado que otra cosa frente a su banquillo... por la polémica decisión del trencilla de turno, por una mala transición defensiva que compromete el resultado o por esa entrada antideportiva que manda a uno de sus pupilos al hospital. Los partidos se llevan la cara más agria del vasco, que digiere el fútbol como una responsabilidad extrema en la que él es la gran cabeza visible, el motor de equilibrio emocional y deportivo de un grupo de ganadores.

Alguien tiene fruncir el ceño permanentemente para que los demás sonrían. Las celebraciones son para los jugadores, cuando se lo merecen. Y, sobre todo, para una afición por la que pivota todo este invento y que sufre en el letargo de la distancia social mientras el maldito virus no remita.

Lopetegui sólo deglute objetivos finales, empresas tangibles . Mantuvo la faz imperturbable toda la campaña pasada, cargada de complejidades pero también de capítulos extraordinarios. Sólo explotó de alegría en el último segundo de la temporada, cuando su equipo se coronó en Colonia campeón de Europa. Ahí sí se sintió con licencia para festejar. Y lo hizo a lágrima viva. Liberación.

Él asegura que sólo disfruta «algo» de cada victoria en el refugio de paz que se convierte la cena postpartido. Apenas le dura el primer planto. Antes de irse a la cama, admite que ya le está dando vueltas a la cabeza con el siguiente encuentro. Una cámara de televisión captó el miércoles la reacción de Julen tras el golazo de Koundé al Barça que ha dado la vuelta al mundo. Enloqueció todo el Sevilla FC . No hubo mano que no viajara a la testa ni grito de júbilo contenido. Salvo Lopetegui. El entrenador no varió un ápice su semblante. Se dio la vuelta al segundo, se fue a su banquillo y comenzó a cavilar, con la mirada perdida, todo lo que quedaba y queda por delante...