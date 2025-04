Candela Vázquez: Al Sevilla le crecen los enanos

Existe un recurso cinematográfico muy de los noventa que consistía en que cuando los problemas del protagonista llegaban al culmen… empezaba a llover. Esta semana se esperan chubascos en Nervión, y no lo dice el Meteosat. La inestabilidad será obra y gracia de José María ... del Nido Benavente.

Al sevillismo le ha durado muy poco las buenas sensaciones generadas a comienzos de año. Cuatro victorias consecutivas en casa y una solvente goleada al PSV inyectaron moral a una afición deseosa de buenas noticias. Sin embargo, las orejas al lobo comenzaron a verse en Vallecas y Eindhoven hasta que la visita de Osasuna certificó que, al final, todo parece ser un espejismo. Para ser justos, no hay que negar la mejoría del equipo respecto al de antes del Mundial de Qatar, y es evidente que las bajas, concentradas en su gran mayoría en la zaga, han vuelto a golpear a la planificación. No obstante, la actitud del equipo y las decisiones de Sampaoli han provocado de nuevo el tembleque a Nervión.

Con el Sevilla aún lamiéndose las heridas, vuelve a entrar en juego la inestabilidad administrativa. Este viernes habrá una nueva intentona del ex presidente José María del Nido de arrebatarle la presidencia a José Castro. Si el Mercantil accede a la cautelar del ex dirigente, el órgano de gobierno de Castro quedaría «cesado en el acto». Si se diera esta circunstancia, el Sevilla estaría bajo el mando de un administrador judicial que tendría que convocar una junta extraordinaria, a celebrar en dos meses, para nombrar presidente a Del Nido.

Esto significa que, con todo lo que tiene el Sevilla en lo alto, puede encarar el mes de marzo descabezado. Ahora que las críticas a la actual directiva se habían aplacado, la sombra de Del Nido vuelve a hacerse larga. Bien es cierto que no hay obviar que, en la anterior junta de accionistas del Sevilla, José Castro salió muy debilitado al no aprobarse sus cuentas. No obstante, parece poco patriótico degollar a un club que está atravesando su peor crisis de los últimos veinte años durante dos meses cruciales para su futuro. El mensaje del resto de accionistas es claro: unión. Una opción que, ahora mismo, no está sobre el tapete.

Con el Metropolitano en el horizonte más cercano, una cita judicial de estas características es el peor acompañante para aplacar la tempestad. Y es que el orgullo en Nervión es casi tan grande como la crisis del Sevilla.