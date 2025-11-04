La tortura de jugar al Fantasy con jugadores del Sevilla
«Ser presidente del San Fernando parece que deja tiempo libre para comentar las grandes jugadas de Nianzou y Marcao»
Cómo va mi Fantasy, niño, ¡Antonio de Triana me lo tiene encañonado!
-Porque el Mallorca puso un muñeco de esos de Coca-Cola que se hinchan pero no cogen una pelota.
-Tú sigue quitándole méritos a don Antonio, que va a llegar al ... derbi en su mejor momento y os va a dar poca.
-Yo no quito nada, pero sí te digo que en el juego no deberían dejar fichar a jugadores de tu equipo...
-El Sevilla te está hundiendo, ¿no?
-Me queda ir por detrás del último.
-Y eso que Almeyda era vuestro incuestionable salvador.
-Todavía creo en mi Paco Almeyda, pero debe jugar con cinco atrás y quitar a ciertos descerebrados.
-¿Qué te parece Monchi comentando en la tele?
-Que se ve que ser presidente del San Fernando ese deja tiempo libre para comentar las grandes jugadas de Nianzou y Marcao.
-Pues si Antony dio buenos puntos, qué decirte de Abde, Fornals, Bartra...
-¿Eres el único que ha fichado a jugadores del Betis?
-Por no hablarte de Cucho, que bien sabes que para mí es top.
-Yo sólo sé que tu entrenador le llamó Jacobo a Arrasate.
-Lo que haga don Manuel siempre está bien. Además, le pega.
-Jacobo sólo hay uno y se fue al Como.
-Tiene pinta de que también lo termina fichando el Bebe.
-Qué mal le sienta que pierda el Sevilla a tu sentido del humor.
-Pues verás cuando cojas el ABC y veas que vais a estar más en la Cartuja hasta que tu recién nacido haga la comunión.
-Esto lo arregla don Ángel.
-No sé si lo arreglará, pero que mínimo tres años os toca aguantar atasquitos.
-Yo me lo quité el domingo. En el minuto 60 estaba comiéndome una tortilla en la cocina.
-Anda que aprovechas mucho el abono...
-Partido liquidado al descanso. Ya hasta nos dejan abandonar el campo cuando queramos para evitar los atascos.
-Como cuando desalojabais el campo media hora antes después de que el Sevilla os cascase un 0-3.
-No te acuerdas ya ni tú de aquello y mira que a pelmazo te ganan pocos en esta vida.
-Ya volverá, tranquilo, compadre.
-No mires tan al pasado, 'quillo', que las cosas son como son y este año sabes que el Betis va a Champions.
-Igual que sé que en el Fantasy me voy a comer un buen mojón.
-Ya sólo te falta fichar a Vinicius.
-Lo tuve pero prefiero a Isaac.
-Tu enfermedad no tiene nombre.
-Se llama sevillismo, compadre, y ya es tarde para echarme atrás.
-Vamos planeando qué hacer el día del derbi.
-Mejor dirás que vas a hacer tú, que yo me voy al campo.
-Consígueme una entrada, ¿no?
-¿No me vas a dejar disfrutar tranquilo del único partido que año a año dio que se juegue?
-Este año os mojamos la oreja en los dos campos.
-En el nuestro y en el que no es vuestro. Ya veremos.
-La diferencia es abismal. El Betis, y lo sabes, va en cohete.
-También volaba supuestamente el año pasado y os ganaron los 'Pepper's boys'.
-Casualidades de la vida.
-Conozco más de un 'palmerín' que ya me firma el empate.
-Gente que no sabe de fútbol.
-O quizás sabe demasiado.
-Vaya 21 puntos ha sumado Antony.
-Ahora el coñazo del jueguecito. ¿Este año cuando termina?
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete