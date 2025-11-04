04/11/2025 a las 08:37h.

Cómo va mi Fantasy, niño, ¡Antonio de Triana me lo tiene encañonado!

-Porque el Mallorca puso un muñeco de esos de Coca-Cola que se hinchan pero no cogen una pelota.

-Tú sigue quitándole méritos a don Antonio, que va a llegar al ... derbi en su mejor momento y os va a dar poca.

-Yo no quito nada, pero sí te digo que en el juego no deberían dejar fichar a jugadores de tu equipo...

-El Sevilla te está hundiendo, ¿no?

-Me queda ir por detrás del último.

-Y eso que Almeyda era vuestro incuestionable salvador.

-Todavía creo en mi Paco Almeyda, pero debe jugar con cinco atrás y quitar a ciertos descerebrados.

-¿Qué te parece Monchi comentando en la tele?

-Que se ve que ser presidente del San Fernando ese deja tiempo libre para comentar las grandes jugadas de Nianzou y Marcao.

-Pues si Antony dio buenos puntos, qué decirte de Abde, Fornals, Bartra...

-¿Eres el único que ha fichado a jugadores del Betis?

-Por no hablarte de Cucho, que bien sabes que para mí es top.

-Yo sólo sé que tu entrenador le llamó Jacobo a Arrasate.

-Lo que haga don Manuel siempre está bien. Además, le pega.

-Jacobo sólo hay uno y se fue al Como.

-Tiene pinta de que también lo termina fichando el Bebe.

-Qué mal le sienta que pierda el Sevilla a tu sentido del humor.

-Pues verás cuando cojas el ABC y veas que vais a estar más en la Cartuja hasta que tu recién nacido haga la comunión.

-Esto lo arregla don Ángel.

-No sé si lo arreglará, pero que mínimo tres años os toca aguantar atasquitos.

-Yo me lo quité el domingo. En el minuto 60 estaba comiéndome una tortilla en la cocina.

-Anda que aprovechas mucho el abono...

-Partido liquidado al descanso. Ya hasta nos dejan abandonar el campo cuando queramos para evitar los atascos.

-Como cuando desalojabais el campo media hora antes después de que el Sevilla os cascase un 0-3.

-No te acuerdas ya ni tú de aquello y mira que a pelmazo te ganan pocos en esta vida.

-Ya volverá, tranquilo, compadre.

-No mires tan al pasado, 'quillo', que las cosas son como son y este año sabes que el Betis va a Champions.

-Igual que sé que en el Fantasy me voy a comer un buen mojón.

-Ya sólo te falta fichar a Vinicius.

-Lo tuve pero prefiero a Isaac.

-Tu enfermedad no tiene nombre.

-Se llama sevillismo, compadre, y ya es tarde para echarme atrás.

-Vamos planeando qué hacer el día del derbi.

-Mejor dirás que vas a hacer tú, que yo me voy al campo.

-Consígueme una entrada, ¿no?

-¿No me vas a dejar disfrutar tranquilo del único partido que año a año dio que se juegue?

-Este año os mojamos la oreja en los dos campos.

-En el nuestro y en el que no es vuestro. Ya veremos.

-La diferencia es abismal. El Betis, y lo sabes, va en cohete.

-También volaba supuestamente el año pasado y os ganaron los 'Pepper's boys'.

-Casualidades de la vida.

-Conozco más de un 'palmerín' que ya me firma el empate.

-Gente que no sabe de fútbol.

-O quizás sabe demasiado.

-Vaya 21 puntos ha sumado Antony.

-Ahora el coñazo del jueguecito. ¿Este año cuando termina?