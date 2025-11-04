Suscríbete a
La tortura de jugar al Fantasy con jugadores del Sevilla

«Ser presidente del San Fernando parece que deja tiempo libre para comentar las grandes jugadas de Nianzou y Marcao»

Cómo va mi Fantasy, niño, ¡Antonio de Triana me lo tiene encañonado!

-Porque el Mallorca puso un muñeco de esos de Coca-Cola que se hinchan pero no cogen una pelota.

-Tú sigue quitándole méritos a don Antonio, que va a llegar al ... derbi en su mejor momento y os va a dar poca.

