Suscríbete a
+Nervión

Para regresar de esta manera, mejor era quedarse en la playa

«Con esa cara de sieso de Cordón ni ficha, ni vende ni inscribe. Con Orta al menos me reía con sus pajas mentales»

Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Anda que no se estaba bien en la playa. Ahí con mi sillita, la nevera repleta de cruzcampitos y esas aceitunas con jalapeños que me han animado el verano.

-Habrá sido un gustazo esta última semana con 800 grados debajo de cualquier sombrilla y ... el doble de niños dando por saco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app