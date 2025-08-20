Anda que no se estaba bien en la playa. Ahí con mi sillita, la nevera repleta de cruzcampitos y esas aceitunas con jalapeños que me han animado el verano.

-Habrá sido un gustazo esta última semana con 800 grados debajo de cualquier sombrilla y ... el doble de niños dando por saco.

-Ya estamos, compadre. El grinch de todas las estaciones del año.

-¿Qué quieres? Si tu hermana me la da mortal tanto en la playa como en el sofá. Veranear, como diría Feijóo, está sobrevalorado.

-Lo que está sobrevalorado es el Manu Fajardo y los fichajes que ha hecho con el Betis. Yo lo vi contra el cuquiElche y le dio un repaso el Setién ese de las barbas.

-Dos repasos. Si el Cucho mete la que tiene no estás diciendo nada, pero hizo bien Pellegrini. Sacar el carro del pescao para que le fichen a Antony y Ceballos. ¡Un genio don Manué!

-¿Ha atracado el Betis un banco?

-Fórmulas imaginativas, querido. Yo lo disfruto y ya veré cómo o cuándo te lo pago. Todo intentado.

-Pues a Cordón parece que esas fórmulas no le han llegado en el Sevilla. Con esa cara de sieso ni ficha, ni vende ni inscribe. Con Orta al menos me reía con sus pajas mentales.

-A Cordón ya lo tuvimos en el Betis. Un tipo sensato aunque no sé si habéis fichado al mismo. Menudo pelazo se ha dejado.

-A mí me sigue dando grimilla el verle como un culturista en las capturas esas del 'X'.

-¿'X'?

-Lo que era el twitter, hijo, que ya veo que el veranito al lado de mi hermana ha sido más duro de lo que cuentas.

-La verdad que no ha estado ni tan mal... A los niños le cancelaron el campamento, tu hermana ha hecho siete mudanzas de Sevilla a la playa y a la vuelta se había roto la nevera.

-Comparado eso con lo que llevo yo sufriendo estos dos años con el Sevilla es casi gloria bendita.

-Si ese del Leganés hubiese metido el gol que falla sin portero...

-No sé cuántas veces me han dicho esa coletilla. Parece que os hacía más ilusión nuestro descenso que vuestro primer título europeo.

-Ni lo dudes.

-¿En serio?

-Ni dudes que con don Manuel Pellegrini llegaremos a una nueva final europea y no se escapará.

-Pues como juguéis como en Elche...

-Preocúpate del Sevilla que os dieron fuerte en Bilbao y sólo escucho lo bien que estuvo el equipo. Si ya os conformáis con perder...

-Más que conformarnos, nos hemos acostumbrado a que nos calienten el lomo. Igual que tumbado en la playa la semana pasada.

-Menos mal que refresca.

-Refrescará según lo que ocurra en la segunda jornada. A ver si al Sevilla le da por vender algo e inscribir a alguien. Cordón lo mismo piensa que el mercado termina en noviembre.

-Ya te dije que era un triste.

-No que Fajardo con su voz aflautada es unas castañuelas. Si se quiere parecer más a Monchi revienta.

-Deja a mi Manu tranquilo que, como don Manué, tiene un plan. Antony y Ceballos. Te repito. Este año vamos a la Champions seguro.

-Y yo preocupado porque inscriban a Suazo o al portero con nombre de poema épico griego.

-¿Cómo?

-Odysseas, quillo.

-Como regresar de la playa en coche un domingo. Una jodida odisea.