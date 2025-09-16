Esta funcionalidad es sólo para registrados

Compadre, que dice Bellerín que es una 'inyustisia' el tener que jugar a las cuatro de la tarde y con una 'jartá' de humedad.

-Será que no te ha ayudado a ti con la mudanza nunca, que has hecho cuatro en los últimos dos ... años.

-Para eso están los 'cuñaos'.

-Para invitarlos a comer también. Que creo que me has puesto en el móvil Paco mudanza. Voy a tener que montar una empresa y 'tó'.

-Lo que no dijo Bellerín es que antes de jugar se habían dormido una siestecita con el aire. Porque esa empanada es de las que venden en Mercadona.

-Al cohete de mi 'Beti' le habéis puesto diésel y no ha despegado como decías en el chiringuito.

-Dale tiempo que ya está haciendo goles mi Cucho y verás cuando a Antony se le quiten estas calores.

-Yo sé que para ti Cucho es top, pero parece que también sigue de vacaciones. No se encontraba el tatuaje para darse el beso de celebración y pidió perdón no sé a quién.

-Me da que como jugó en el Huesca tuvo un 'déjà vu' y por si acaso hizo ese gesto.

-No se cierra puertas. Bien. Nunca defrauda.

-Tampoco me defraudó el gomina. Cómo disfruté del gol de Rafa Mir.

-A ese jugador le faltan más hervores que a Bellerín. ¡Si el Sevilla le sigue pagando!

-Más bien es que le cabe el Mani derrapando. Menudo desahogado.

-La barrerita era para verla, con la Barbie noruega más quieta que las muñecas reales.

-Este seguro que pide Uber porque los taxis ni los huele.

-No sirve ni para community manager de un perfil en redes de papas bravas.

-No entres en comida que ya va siendo mala hora, compadre.

-También hizo gol André Silva. Faltó que sacaran a Zamorano para que nos marcara. Lo que no le pase al Sevilla...

-Al Sevilla le hago goles hasta yo. Aunque ya que hablas de chilenos retirados, te veo demasiado emocionado con el abuelo maravilla.

-Taconazo y empate. Buen debut. Y de emocionado nada, pero habrá que contrarrestar la turra de Antony, que contra el Levantito no se iba ni del recogepelotas.

-Si don Manué está tranquilo, yo más. Plantillón.

-Con muchas quejitas también, no te olvides. A más de uno del Betis lo querría ver yo persiguiendo al hombre todo un partido.

-Plan sin fisuras de Almeyda para no ganarle a nadie.

-Pides tiempo para el Betis y ninguno para el Pelado, que por cierto se ha hecho corte de pelo a la taza.

-Como nosotros cuando íbamos al cole. Qué buenos recuerdos...

-¡Bendito colegio ahora! Que no se termine nunca.

-Por esa regla de tres nunca nos vamos de vacaciones.

-Están sobrevaloradas, lo mismito que el 'shico' Antony.