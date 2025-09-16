Suscríbete a
+Nervión

El fútbol está lleno de llorones y niñatos

«La barrerita era para verla, con la Barbie noruega más quieta que las muñecas reales»

Sevilla - Elche, en directo

Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Compadre, que dice Bellerín que es una 'inyustisia' el tener que jugar a las cuatro de la tarde y con una 'jartá' de humedad.

-Será que no te ha ayudado a ti con la mudanza nunca, que has hecho cuatro en los últimos dos ... años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app