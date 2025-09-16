El fútbol está lleno de llorones y niñatos
Sevilla - Elche, en directo
Compadre, que dice Bellerín que es una 'inyustisia' el tener que jugar a las cuatro de la tarde y con una 'jartá' de humedad.
-Será que no te ha ayudado a ti con la mudanza nunca, que has hecho cuatro en los últimos dos ... años.
-Para eso están los 'cuñaos'.
-Para invitarlos a comer también. Que creo que me has puesto en el móvil Paco mudanza. Voy a tener que montar una empresa y 'tó'.
-Lo que no dijo Bellerín es que antes de jugar se habían dormido una siestecita con el aire. Porque esa empanada es de las que venden en Mercadona.
-Al cohete de mi 'Beti' le habéis puesto diésel y no ha despegado como decías en el chiringuito.
-Dale tiempo que ya está haciendo goles mi Cucho y verás cuando a Antony se le quiten estas calores.
-Yo sé que para ti Cucho es top, pero parece que también sigue de vacaciones. No se encontraba el tatuaje para darse el beso de celebración y pidió perdón no sé a quién.
-Me da que como jugó en el Huesca tuvo un 'déjà vu' y por si acaso hizo ese gesto.
-No se cierra puertas. Bien. Nunca defrauda.
-Tampoco me defraudó el gomina. Cómo disfruté del gol de Rafa Mir.
-A ese jugador le faltan más hervores que a Bellerín. ¡Si el Sevilla le sigue pagando!
-Más bien es que le cabe el Mani derrapando. Menudo desahogado.
-La barrerita era para verla, con la Barbie noruega más quieta que las muñecas reales.
-Este seguro que pide Uber porque los taxis ni los huele.
-No sirve ni para community manager de un perfil en redes de papas bravas.
-No entres en comida que ya va siendo mala hora, compadre.
-También hizo gol André Silva. Faltó que sacaran a Zamorano para que nos marcara. Lo que no le pase al Sevilla...
-Al Sevilla le hago goles hasta yo. Aunque ya que hablas de chilenos retirados, te veo demasiado emocionado con el abuelo maravilla.
-Taconazo y empate. Buen debut. Y de emocionado nada, pero habrá que contrarrestar la turra de Antony, que contra el Levantito no se iba ni del recogepelotas.
-Si don Manué está tranquilo, yo más. Plantillón.
-Con muchas quejitas también, no te olvides. A más de uno del Betis lo querría ver yo persiguiendo al hombre todo un partido.
-Plan sin fisuras de Almeyda para no ganarle a nadie.
-Pides tiempo para el Betis y ninguno para el Pelado, que por cierto se ha hecho corte de pelo a la taza.
-Como nosotros cuando íbamos al cole. Qué buenos recuerdos...
-¡Bendito colegio ahora! Que no se termine nunca.
-Por esa regla de tres nunca nos vamos de vacaciones.
-Están sobrevaloradas, lo mismito que el 'shico' Antony.
