Mira que preguntarme un hombre con acento finolis por qué vamos de amarillo al campo del Sevilla...

-La verdad es que yo tampoco lo sé.

-¿Es que no has visto los carteles contra Junior?

-Claro que los he visto, pero ¿por qué ... de amarillo?

-Pensándolo bien, yo tampoco lo sé. Es llamativo y nada tiene que ver con el Sevilla. Se ve que cuando fuimos de negro no sirvió de mucho.

-Un poco de Cádiz puro.

-Hemos hecho una temporada muy de Cadi, Cadi. Con Susito de estrella, no te encargo ná. Y me da hasta pena que se vaya.

-Lástima que al final Cantadelejos os echase una mano.

-Dos y al cuello dirás. Que más que amarillas nos saca rojas la mamona.

-¿Ahora también te quejas de los árbitros?

-A vosotros os ha valido llorar durante estos años. Lo mismo es hora que también nos levantemos contra los arbitrajes.

-Pues vuestro levantamiento contra Junior no es que dé mucho resultado.

-Danos tiempo. Ya están jiñados.

-Si tú lo dices...

-Más miedo que García Pascual cuando se la quitó a Jacobo Román.

-Yo sólo rezo porque se quede Joaquín Caparrós.

-No te creas que no me importaría que continuase. Un hombre mayor y con malas pulgas.

-Más mayor y con peor humor que Pellegrini ante el Atlético es complicado.

-Yo pensaba que siempre iba fumao.

-Es un hombre tranquilo.

-Y que no se ha enterado que el colirio se inventó hace tiempo.

-No te metas con don Manuel que está del carajo.

-Ahí te doy la razón. Parece que ha ido a un tratamiento ese de estirarte la cara como la Carmela.

-Cómo mi hermana se entere que te lo he contado...

-La bronca de Pellegrini se va a quedar en un fiesta de instituto.

-A lo que íbamos. Tiene que activarlos con esos tirones de orejas.

-Porque más abajo se queja alguno.

-Para tirarle al Cucho se tiene que poner de rodillas el hombre.

-Ya te lo dije, Cucho es top, nunca defrauda.

-Golazo que metió contra el Rayo. Qué pena que se pierda la final.

-No te quejes que el Chelsea tendrá siete bajas de aquí a una semana.

-Llourar.

-Ya tenéis dos días más de descanso antes de la final.

-No sé si eso es bueno o peligroso.

-¿Acojonado?

-No sabes cuánto...

-¿Cuándo te vas?

-Mañana salimos.

-¿Vas en peregrinación, compadre?

-En furgoneta.

-¿Y te han dejado?

-Ha sido idea de quien tú ya sabes.

-No te quiere cerca dando calor con la final. Esa inteligencia le viene de familia.

-Si fuese tan lista no estaría con un bético.

-Me han dado hasta ganas de abrazarte.

-Al final me quieres.

-Si vinieras al menos de amarillo...