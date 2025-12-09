09/12/2025 a las 07:43h.

La verdad que 'orsay' se ha puesto de moda.

—¿Quién es ese? Ahh el que firma en el ABC con muy mala baba.

—Mucha guasa diría yo.

—Que no se lo digan a los de La Macarena que alguno se mosqueó con ... las notas del Sevilla el otro día.

—Es que mezclar Semana Santa y fútbol no es buena idea.

—Hay veces que el fanatismo es similar, por no decir que peor el de capirote.

—Tontos (de capirote) hay en todos lados, compadre.

—Lo importante es que nuestra Madre ya está para tirarle fotos hasta que me quede sin batería.

—Que te decía que le van a gasta el nombre o a cambiárselo.

—¿Cómo?

—Con tu delanterito del Sevilla. El tal Akor Adams.

—Vive en fuera de juego. Y encima el nota es un armario. Se le ve a kilómetros que está mal colocado.

—He leído que es el delantero de las cinco grandes ligas que más veces está en fuera de juego.

—Yo he leído que no está ni 30 segundos en todo un partido sin estarlo.

—Al menos sacasteis un punto ante el todopoderoso Valencia.

—Lo mismo que el todopoderoso Betis, por cierto, querido.

—¿Ya se te ha pasado el berrinche del derbi?

—Eso no dura. Como tampoco la potra bética.

—Con los árbitros en contra es imposible.

—Es algo inaudito. Y mira que me cuesta decir que perdéis poco. ¿Siempre es culpa de los árbitros?

—Por supuesto.

—Es mundialmente conocida la confabulación contra el Betis y a favor del Sevilla, ¿no?

—Lleváis años robando. Ahora robáis un poco menos y por eso estáis de mierda hasta el cuello.

—En lo último no te quito la razón.

—¿Fue entonces mano de Bartra para que pitase penalti?

—Claramente, no. Tampoco fue de Cardoso en Anoeta y no vi tanta indignación entre mis vecinos.

—Ya estás comparando.

—Lo mismo es un 1-0 que el 1-5. Exactamente la misma trascendencia.

—Al final quedó 3-5. Sin ese penalti nos metíamos en el partido.

—O no. ¿Quién sabe? Lo mismo estaba todavía el padre de Lamine celebrando goles en la grada.

—Se podía haber ido calentito para su casa si no lo saca la seguridad.

—A uno vi que le dieron fuerte y flojo. El fanatismo, quillo.

—Por la cara (y en la cara). ¿No será mejor hacer una tertulia de mala leche como la nuestra tras la jornada?

—Aunque nunca nos demos la razón y más rejonazos que en La Maestranza.

—Y todavía nos queda el Gordo.

—¿La lotería de Navidad?

—No, compadre, el derbi de Copa.

—Ya lo que nos faltaba para que no nos queramos ni ver en Nochebuena.

—No se dan cuenta que esto destroza familias enteras.

—Con dos al año tenemos más que de sobra.

—Lo mucho, cansa. Como que haya pasos todos los días en la calle.

—Y ningún policía.

—No te metas con ellos que al parecer son intocables.

—Pues que lo haga otro.

—Para eso tenemos al amigo Paco Orsay y sus pullitas en el ABC.