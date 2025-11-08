«Yo no me voy a enfadar porque en una acción ofensiva con posibilidades de gol mi jugador arriesgue un pase y lo haga mal, sino que me cabrearé mucho si no lo da». Esas palabras me las transmitía un entrenador de la Local sevillana ... en Piscinas Sevilla allá a comienzos de los años 70, cuando de ocho de la mañana a dos de la tarde me veía tres partidos, algunos más interesantes de los que luego, en el Sánchez-Pizjuán o en el Villamarín, presenciaba a partir de las cinco en punto en todos los relojes. Cincuenta años después mantienen incólume su validez para aquellos equipos que adoptan una insulsa estrategia de balonmano jugando con los pies.

Al igual que ocurriera con García Pimienta la temporada pasada, el equipo ha ido perdiendo su identidad con Matías Almeyda, tras un comienzo prometedor. Y ya es hora de ponerse serio en la construcción del juego para compensar que la demolición del edificado por el contrario sea de risa, por no llorar. Al Sevilla actual lo salvará el gol propio, porque el ajeno lo tiene asegurado por herencia, aunque a muchos les dé apuro aceptarlo por lealtad con los testadores.

Llega a Nervión el Osasuna, el peor visitante de la Liga y de las principales europeas, con el anfitrión sin ganar un mísero punto en sus tres últimos partidos y lastrado por sus pírricas estadísticas en casa. El Sevilla revivió al Mallorca, resucitó a la Real, estimuló al Atlético y ahora es él quien se expone a la arritmia de no ganar y, por extensión, a entrar en ese grupo de equipos en observación hospitalaria.

Decía con razón Almeyda semanas atrás que el conservadurismo no sirvió de nada al equipo la pasada campaña. Tampoco lleva a sitio alguno en esta la valentía sin guión previo. Y es él quien no sólo debe procurárselo a sus jugadores, sino también exigirles que lo ejecuten al pie de la letra, de forma independiente a que luego les salga bien, mal o regular. Pasarse noventa minutos sin disparar a puerta tiene la misma connotación negativa que pegar el culo a la portería propia. Y así no se le gana ni a los que, como el Osasuna en la actualidad, siempre pierden de forasteros.