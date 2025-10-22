Suscríbete a
Realismo mágico

Me pregunto de forma ingenua si los dueños del club aceptarían una fórmula 'creativa' para facilitar un Sevilla de los sevillistas

Francisco Pérez

El realismo mágico en literatura, cuya huella más visible es 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez, demanda un esfuerzo extra del lector, su colaboracionismo, para aceptar sin condiciones la inclusión de elementos fantásticos como si fueran cognitivamente reales. En el fútbol sería ... como asumir que el repaso al Barcelona en el Macondo sevillista respondió a la normalidad. La derrota ante el Mallorca, a la luz de las estadísticas, sí lo fue. Como lo sería aceptar la venta de las acciones a sevillistas, anteponiendo el escudo a algo de dinero.

