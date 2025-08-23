Suscríbete a
Mucho te quiero, perrito…

Ya no hay 'héroes' como Gabriel Rojas en este Sevilla tieso como mojama barbateña

Francisco Pérez

1992. Dicho a secas alguien podría pensar en un apéndice del '1984' de George Orwell. Pero no. Fue el año de la conversión de los clubes españoles en Sociedades Anónimas Deportivas. No todos, que la aristocracia económica o política quedó exenta de ello, ... alimentando la sospecha de podredumbre, cuyo hedor persiste hoy en día. Si la obra orwelliana se convirtió en la distopía literaria más importante del siglo XX, 1992 lo fue futbolística: una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación de clubes y aficionados.

