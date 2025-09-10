Suscríbete a
+Nervión

Menos palabras y más hechos

Cerrado el mercado, el Sevilla ha pasado de tener el cuarto plantel más joven a figurar como el noveno más viejo, lo que no es necesariamente malo

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El lunes habló Azpilicueta, ayer lo hizo Alexis Sánchez y hoy, tras presentar en sociedad a Mendy y Cardoso, hablará José María del Nido junior, para pasar mañana el testigo a Matías Almeyda y el viernes, muy a pesar del 'Consejo de Maladministración', a la ... grada del Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido contra el Elche de Rafa Mir y Pedrosa, a los que me los imagino deseando también alzar la voz en el césped. ¿Será por palabras?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app