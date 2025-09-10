El lunes habló Azpilicueta, ayer lo hizo Alexis Sánchez y hoy, tras presentar en sociedad a Mendy y Cardoso, hablará José María del Nido junior, para pasar mañana el testigo a Matías Almeyda y el viernes, muy a pesar del 'Consejo de Maladministración', a la ... grada del Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido contra el Elche de Rafa Mir y Pedrosa, a los que me los imagino deseando también alzar la voz en el césped. ¿Será por palabras?

Lo que dijeron o dirán los jugadores carece ya de copyright, porque pasó a dominio público dado el tiempo transcurrido desde que el primer fichaje de la historia dijo aquello de «tenía mejores ofertas, pero cuando me llamaron las descarté todas; desde pequeñito soñé con jugar aquí». La comparecencia de José María del Nido, por su parte, resulta innecesaria, todo lo contrario a su ausencia en el acto de homenaje a los socios más fieles días atrás. Innecesaria por redundante con los hechos: se ha priorizado la disminución de la deuda económica que amenaza la viabilidad del club a la solvencia deportiva. La del técnico sí servirá para que se le pregunte por sus avances en la comprensión por parte de la plantilla de los conceptos que trata de inculcar y el viernes se escuchará la voz de la afición, tan tronante como inútil, dada la severa sordera bilateral del palco, sólo sensible a los sonidos agudos del dinero.

Lo que desconocemos es cómo se expresará el equipo ante un cuadro ilicitano que de la mano de Eder Sarabia ha iniciado la temporada con buen verbo. Cerrado el mercado, el Sevilla ha pasado de tener el cuarto plantel más joven a figurar como el noveno más viejo, lo que no es necesariamente malo, atendiendo a que en el podio de la longevidad figuran dos equipos participantes en Europa (Real Betis y Rayo) y uno, el Mallorca, a punto de obtener plaza. Si la veteranía es un grado, como reza el tópico, deberíamos observar más consistencia y menos fragilidad en todas las líneas. Con gente tan experta no hace falta la presencia de psicólogos velocistas y eso se ha ahorrado el club.