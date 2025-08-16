Gerona-Rayo y Villarreal-Oviedo se convirtieron ayer en las patrullas de reconocimiento de los equipos de la Liga en el comienzo de la nueva temporada. Escribo horas antes de que atraviesen los campos minados que entre la propia patronal, gremio arbitral, clubes trumpistas o ... putinescos y límites salariales dificultarán su tránsito por la competición. Mañana llegará la hora del Sevilla y veinticuatro más tarde, la del Betis. Vísperas de esperanza para unos y de desasosiego para otros, en función del armamento real del que disponen en el inicio de las batallas.

No se diferenciará el partido que el Sevilla disputará en San Mamés de un bolo veraniego más, pero con puntos en juego. Los de Almeyda presentarán la misma tropa desaliñada de la pasada temporada. Entre la ausencia de salidas, falta de novedades e imposibilidad de inscribir a lo poco incorporado, en el campo bilbaíno se defenderá la posición con la munición justa frente a un rival que ha hecho una pretemporada caótica, que lo ha diezmado en efectivos por las lesiones y arañado en lo anímico por el mal juego y resultados. Más confianza se tiene en el centro de mando que en la infantería por lo presenciado. Se espera en el arranque a un Sevilla muy físico y empeñado en hacer bueno el aforismo de «la mejor defensa es un buen ataque», a la vista del polvorín que es la zaga.

El lunes, cerrando la jornada, el Real Betis visita al Elche en su feudo. Le faltan detalles, no menores, a los verdiblancos en la configuración de la plantilla, pero el grueso de la operaciones ya están cerradas y todos los incorporados, inscritos. La falta de solidez atrás y el duelo que aún se mantiene por la ausencia de Isco ha creado desazón donde antes anidaba la certeza de estar en disposición de alcanzar objetivos importantes. Nada que no pueda solucionarse con trabajo y tiempo. El aval que representa la continuidad en el banquillo de Manuel Pellegrini basta para darle crédito ilimitado.