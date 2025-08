«La mayoría de los movimientos de mercado tendrán lugar en los últimos quince días de agosto», dice y repite Antonio Cordón en cada comparecencia. ¿Qué es lo que no se entiende de su aseveración? Parece que todo, por cuanto es una certeza que el ... nerviosismo de la afición va en aumento ante la falta de salidas y entradas y los medios recalcan un día sí y otro también la ausencia de novedades, convirtiendo en retóricas sus propias preguntas al obviar la practicidad de las respuestas. Hoy es día 6 y habrá que esperar diez días al menos, con la Liga ya empezada, a que empiece a rizarse el mercado, ahora en calma chicha por Nervión.

Lo importante es que el buen funcionamiento del grupo va a definir de verdad las necesidades de la plantilla. Y ahora mismo, cada vez resulta más evidente que se centran en la defensa. El equipo está adquiriendo automatismos que compensan la falta de calidad que pueda haber de centro del campo para delante, pero la zaga más que coladero es un caladero de goles para cualquier delantera medianamente avezada. Demasiado hace Nyland, al que se le están buscando las costuras mientras otros le deshacen el hilván, para que el pobre rendimiento de quienes le custodian no haya generado más marcadores adversos.

Con Juanlu en una rampa de salida que un día apunta a la derecha y otro a la izquierda en el globo terráqueo y Badé visitando la enfermería más de lo habitual, el panorama es desolador. Carmona está en crisis existencial, derivada más de su exceso de confianza que en falta de la misma: se complica la vida por querer ser lo que no es; en el centro, Marcao, al que su rosario de lesiones impidió ver, resulta que es transparente cuando se le ve; Salas parece estancado y Gudelj, resignado a ser un comodín que no sirve ni para hacer una pareja de cincos en el póker de la defensa; en la izquierda, Pedrosa busca trabajo fuera ante la llegada de Suazo y la esterilidad de su fútbol. Todo podría haber tenido solución con una buena gestión de cantera, pero se le dio la espalda durante años. Y hoy no da ni para la utilería.