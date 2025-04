La sangre entra en ebullición a los 100 grados Celsius y se congela a -2 o -3. La de Joaquín Caparrós hierve por sus venas, ríos que, parafraseando al poeta, van a dar a la mar, que es el morir por el escudo del ... Sevilla, y la de Juan de Dios Crespo, el abogado que representa los intereses de los llamados americanos, permanece helada, a la espera de que licue para ser transfundida al mejor postor. Es lo que tiene ser sevillista incondicional y representante legal de quienes ponen condiciones al club en función de sus intereses. Fran Montes de Oca intentaba ayer en estas páginas tomar una muestra a Crespo para analizarla. Derrochó habilidad en sus preguntas, pero sólo le dio para que el hemograma certificara algo sabido por todos: su tipo es 0 negativo y le sirve a cualquiera.

Hoy, frente al Alavés regado por el Jordán, Joaquín deberá tener cuidado de que a los suyos ni les hierva la sangre más de la cuenta, muerte segura, ni se les congele. El utrerano, otra vez al pie del cañón, tiene un plan, que siempre es mejor que un sueño salpimentado. Se prevén cambios tácticos y de personajes, adecuándolos a su forma de pensar, bien simple: exigir correr más que el rival, una salida del balón desde atrás sin riesgos y aprovechar las segundas jugadas para hacer daño a los vitorianos, convertidos en los últimos tiempos en bestias negras.

No tiene Joaquín la plantilla que querría, como no la han tenido los que le antecedieron. Con la última se buscó físico, dicen, pero a uno le da la impresión de que los eligieron para un calendario Pirelli y no para litigar en el césped, sobre todo en los segundos tiempos, cuando el equipo se cae con estrépito. Y eso con un partido a la semana y baño y masaje los lunes. El futuro, ese en que se basaba García Pimienta para decir que el final sería buenísimo, le ha puesto el balón botando en el área chica a los blancos. Sólo hay que meterla. Frente a Alavés, Leganés y Las Palmas. Si no les da para eso, apaga y vámonos, salvo los que tendrían que estar ya fuera, claro.