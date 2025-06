Dicen muchos que quien no arriesga no gana. Cuando se ha convertido en un refrán, será por algo. Las cosas buenas sólo le pasan a los que de verdad se lanzan a por ellas y no las esperan sentados en la parada del autobús. ... Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que sucede es que en el fútbol se tiende a una especie de cultura política de tirar hacia delante sin percatarte si quiera en el número de atropellados que has dejado en la cuneta. Como si no fuese contigo la gestión temeraria de una sociedad en ruinas. Si yo no puedo pagarlo, ya vendrá otro que lo haga. O peor. Como el negocio del fútbol, a veces, es imprevisible, pues la pelota puede entrar y lo que hoy son críticas máximas, se queden en simples silbidos en las derrotas.

No descarto ningún escenario. Llevamos años en esto. De todos modos, como siempre, la gestión con los damnificados es propia de gentes sin escrúpulos. O más bien de torpes, ya que lo primero requiere un pensamiento ciertamente concienzudo, no lanzar una moneda al aire o saltar al vacío, que se hace de forma inconsciente, creyendo que el destino te debe algo y te salvará de darte de bruces con la realidad o el durísimo suelo al final de la caída. Ya demostraron poca clase en el adiós de Lopetegui. Hace ya tiempo, aunque aún se recuerde. Con Víctor Orta lo han tenido más sencillo porque casi ningún aficionado lo quiere ver merodeando por el Sánchez-Pizjuán. Comprensible. Pero darle una patada en la boca del estómago sin cruzar una llamada, después de haberse tragado bastantes goles por parte de quien compartía su destino, como es el presidente, no era de recibo. No hablo ya de humanidad, que también, si no de un mínimo de sentido común. Porque nunca sabes a quién te encontrarás al final del camino o del pozo al que te has tirado. Quién te echará una mano, o si lo hará para levantarte o al cuello. Echaste a Julen. Escupiste en el adiós de Monchi. Pateaste el trasero de cuantos entrenadores, algunos campeones, pasaron por tu vera. Ahora desprecias a quien le pediste ayuda en la reconstrucción de un proyecto que tú mismo habías envenenado desde la ignorancia. Esto es el Sevilla. ¿Este año puede salir bien? Claro. Es fútbol, el único lugar donde se aplaude al inútil y se desprecia al que sí vale. Una reunión de focas amaestradas con tal de que el espectáculo continúe. Aplaude, aplaude, que algo queda.

