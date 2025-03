El derbi ya pasó. Y ha dejado huella. O un socavón en lo que se refiere al Sevilla. En su orgullo. O en lo poco que ya queda de él, después de que se lo hayan ido comiendo a pequeños bocados los que mandan ... y deciden, pisoteando su historia con decisiones tan caciquiles como ridículas. Arrancamos por todo lo alto, quedando nítida la opinión desde las primeras líneas. El derbi perpetrado por el Sevilla en el Benito Villamarín, también desde la dirección técnica en una segunda parte vergonzosa, evidencian que el cacareado proyecto de regeneración es una milonga más de este consejo de administración legitimado por los grandes accionistas, que serán propietarios del club por su vista empresarial o herencia compartida, pero cuya mirada a medio plazo es más corta de lo que se creen. Cada día que pasa, la empresa Sevilla FC vale menos. Papel mojado de un club que llego a ser modélico y que hoy pasea sus miserias por los campos de España. Que más que odiado o temido, ahora inspira lástima, que no ternura, de ese grande caído en desgracia y que no se volverá a levantar en muchísimo tiempo. Quien debe ayudarte es quien más hace por hundirte. Paradójico.

Todo ha sucedido en un tiempo récord. Algunos seguirán recurriendo a la cantinela de la herencia envenenada del anterior director deportivo, quien al salir se dejó la puerta abierta para que el poco olor a élite con el que había impregnado al club de su vida se fuese evaporando. Muchos sevillistas se preguntan hoy cuál es la solución, dónde está el camino para salir de ese equipo sin alma, sin pulso, sin vida. Y la respuesta es más sencilla de lo que en principio pudiese parecer. No la hay. Cortita y al pie. No existe salida porque el proyecto está basado en una entelequia. En una presumible venta de jugadores jóvenes a los que se llegan mediante una dirección deportiva cuyo ratio de acierto es muy inferior al de sus equivocaciones. Y así es imposible, arrastrando mercado a mercado una situación económica que dará la verdadera cara cuando haya que devolver un préstamo mayúsculo e impagable en la actual situación, que quienes hoy mantienen a los dirigentes en sus asientos, silben para otro lado con la cartera bien apretada de su espléndido trabajo. ¿El Sevilla? Que nos importa. Sólo mantener al jefe, que para eso paga.

Decía el presidente del Sevilla que con la nueva tranquilidad accionarial podrá seguir colocando las bases de un proyecto a largo plazo. Lo que no llega a comprender es que sin el apoyo de su masa social no podrá alcanzar la meta. En otros casos no podría ni ponerse en la línea de salida, pero el fútbol tiene vericuetos incomprensibles para el común de los mortales. Recuerdan aquello de la botella de agua que había que moverle al director deportivo saliente. Que para eso estaban los dirigentes. Qué metáfora del actual Sevilla. Había que moverla para que no se derramase y ahora les llega el agua hasta el cuello. La decisión salomónica del verano será cargarse a Pimienta. Ni tan mal, oye. Entrenador de medio pelo que aún no se ha enterado qué significa el Sevilla. Cada dirección de partido es peor que el anterior. Y qué decir de sus explicaciones públicas. En el derbi sólo tenía un plan. Dos semanas para una única vía hacia la no derrota, que no la victoria, que encima servía de nada si ibas perdiendo. Brillante. Todo se acabó al descanso. Es para pellizcarse por si alguno piense que aún está dormido. Situaciones que me hacen reflexionar sobre si en el mundo del fútbol son muy inteligentes o simplemente se creen que el resto somos lo contrario.

El Sevilla ha perdido un derbi. Es un partido más y no lo es. Porque este Betis superior claro que te puede doblegar. Lo extraño era que hubiese pasado tanto tiempo sin conseguirlo, sobre todo en esos últimos años de mediocridad. La felicidad se dice que va por barrios y hace tiempo que el Sevilla no saborea esa sensación porque el horizonte está gris plomizo, como si lo peor, parafraseando a Del Nido padre pero a la inversa, estuviese por llegar. Todo es cenizas en la boca del sevillista. Su club está en llamas. Y una sola persona, con nulo poder accionarial, sigue decidiendo sobre lo divino y humano. Mejor mirar para otro lado. He oído a muchos presidentes hablar que ser el máximo responsable de su club es el mayor honor que podía ofrecerles la vida. Porque el sentimiento de pertenencia era mayúsculo. Si de verdad siente el Sevilla y al Sevilla, hace tiempo que Del Nido Carrasco va tarde para dar un paso al lado. No hacia su padre. Que recoja lo que quede del incendio provocado y le dé salida a un Sevilla cuya etapa posterior a su mandato puede ser incluso más terrorífica. Si es que queda algo en pie cuando esta tortura para el sevillismo se termine...