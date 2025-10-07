Suscríbete a
+Nervión
Directo
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Matías Jesús Almeyda

El entrenador ha transformado un equipo asustado, con un club en ruinas, en otro más valiente, solidario y unido

Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una victoria como la vivida por el Sevilla FC, acompañada por su siempre fiel pero doliente y sufrida afición, es de las que despiertan el interés fuera de los muros del Sánchez-Pizjuán. Que todo lo bueno que se había hecho hasta la ... fecha, desde la planificación deportiva, pasando por la preparación física al trabajo diario de Matías Almeyda han cogido un altavoz altamente poco recomendable, puesto que el resto del curso serán víctima de una comparación pertinente con aquel día donde bordaste el fútbol que habías preparado, que tú entrenador te había pedido casi a la perfección. Porque el fuerte carácter del entrenador del Sevilla le provoca tremendos enfados con sus jugadores cuando entiende que no se siguen sus instrucciones. No es la primera vez que ocurre, pero Almeyda detuvo un entrenamiento a finales de esta pasada semana para dejarle claro a sus hombres que iban a perder si no seguían el plan trazado. No es que dudaran en momento alguno, sino que hay veces que sólo en el momento de la verdad eres capaz de lanzarte al vacío sin saber qué destino te espera al final del camino.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app