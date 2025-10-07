Una victoria como la vivida por el Sevilla FC, acompañada por su siempre fiel pero doliente y sufrida afición, es de las que despiertan el interés fuera de los muros del Sánchez-Pizjuán. Que todo lo bueno que se había hecho hasta la ... fecha, desde la planificación deportiva, pasando por la preparación física al trabajo diario de Matías Almeyda han cogido un altavoz altamente poco recomendable, puesto que el resto del curso serán víctima de una comparación pertinente con aquel día donde bordaste el fútbol que habías preparado, que tú entrenador te había pedido casi a la perfección. Porque el fuerte carácter del entrenador del Sevilla le provoca tremendos enfados con sus jugadores cuando entiende que no se siguen sus instrucciones. No es la primera vez que ocurre, pero Almeyda detuvo un entrenamiento a finales de esta pasada semana para dejarle claro a sus hombres que iban a perder si no seguían el plan trazado. No es que dudaran en momento alguno, sino que hay veces que sólo en el momento de la verdad eres capaz de lanzarte al vacío sin saber qué destino te espera al final del camino.

Precisamente esto les pide Matías Jesús Almeyda a sus pupilos. Que se lancen. Que no duden. Que arriesguen y resistan. Que trabajen y sueñen. Que peleen y sufran. Que confíen en ellos en la misma medida que deben hacerlo del compañero. Que lloren y ganen. Su sentido de equipo viene heredado de esa generación del fútbol argentino en la que le tocó ser referente, rodeado de hombres con un talento mayúsculo con la pelota en los pies, mientras él destacaba por su inteligencia táctica, derroche físico y capacidad mental. Ahora intenta aplicar esos conocimientos que adquirió en la hierba en un vestuario. Gana desde la valentía. Desde el sentido de pertenencia, tanto a la institución como al grupo. Sabe dónde está la fibra y cómo activarla. Sus charlas viralizadas no son más que arengas destinadas a pegar el pellizco donde duele. Donde están los deseos más profundos del deportista. Su amor propio, ese que puede llevarle a las victorias en los días bueno, o a competir como animales en los malos, vive a flor de piel. Su orgullo, rajado hasta decir basta en el pasado, vuelve a estar intacto, inmaculado. Es pronto para decirlo y de cobardes negarlo. Almeyda le ha cambiado la vida al Sevilla. Habrá que ver hasta qué punto es capaz de convertir a un grupo asustadizo y tristón en esa máquina de morder a los rivales hasta que se desangren como está demostrando el conjunto de Nervión.

El alago sólo debilita al débil, al que no está acostumbrado; o al tunante, al que los recibe sin merecerlos. Ya está. Quien traza el camino desde el origen, sabiendo lo que cuesta dar casa paso, puede quedarse tranquilo incluso si el empacho de elogios externos sobre todo alcanza el oído de quien sólo ha escuchado burradas a su rendimiento en los últimos años. Aquí también deberá salir a la palestra la filosofía paternalista y cercana de Almeyda. No se ha conseguido nada. El éxito está tan lejos que la victoria ante el Barcelona debe quedarse en anécdota. En punto de partida o reflejo de lo que podrá llegar a ser este Sevilla si el grupo no toma atajos. Porque los sevillistas se acostumbraron a vivir casi entre algodones. Han aceptado las horas bajas, pero anhelan respirar el aire del éxito. Y a veces simplemente olfatearlo a lo lejos genera una ensoñación falsa. Un oasis en el desierto. Le quedan muchos escalones que subir al equipo. Al club ni me detengo a contalos. En un salto al vacío sin perspectiva de salvación han cogido al Sevilla por debajo del brazo tanto Antonio Cordón como Matías Almeyda. No sé si esto da para ser feliz, pero seguro que más de uno consigue dormir a pierna suelta. La fórmula va funcionando. Cada vez que se quieran dar mayores pasos, mejores elementos deberán adornar el vestuario del técnico. No hay fórmulas mágicas ni secretos escondidos. Mucha verdad. Mucho mirar a los ojos. Mucha valentía. Mucho Matías Jesús Almeyda.