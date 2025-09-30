Vuelta a los entrenamientos del Sevilla pensando en la visita del Barcelona

Varios futbolistas del Sevilla, en el inicio de un entrenamiento

Después de la jornada de descanso del lunes, la plantilla del Sevilla FC ha vuelto este martes por la tarde al trabajo con un entrenamiento de recuperación en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Los que jugaron de inicio en el partido del domingo a domicilio ante el Rayo Vallecano han estado en esta ocasión en el gimnasio mientras que el resto del grupo ha realizado ejercicios en el césped.

El equipo dirigido por Matías Almeyda piensa ya en el encuentro del próximo domingo (16.15) ante el FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán correspondiente a la octava jornada del campeonato en Primera división.

El Sevilla, que el domingo ganó el tercer partido a domicilio de la temporada, tendrá un nuevo examen en Nervión con motivo de la visita del equipo azulgrana.