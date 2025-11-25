Suscríbete a
El vudú de Nigeria le llegó al Sevilla FC: 22 remates, Dmitrovic de MVP y dos nuevos lesionados

Samuel Silva

No será fácil que Matías Almeyda encuentre una explicación a la derrota del Sevilla en Cornellà-El Prat. Superado el arranque de partido, con seis minutos de desconcierto en los que el Espanyol disfrutó de varias ocasiones, el equipo sevillista exhibió una de sus ... mejores versiones de los últimos tiempos. Recordando a ese equipo que se hizo inexpugnable como visitante en el inicio liguero, el Sevilla acumuló una llegada tras otra a la portería de Dmitrovic, que se ganó el sueldo ante su exequipo. Hasta 22 remates acumularon los de Almeyda para anotar un solo tanto y en propia puerta de Cabrera. Como si Akor Adams, que perdió la pelota en el 2-0, y Ejuke, que sobresalió tras suplir a Vargas, se hubieran traído todavía ese conjuro del que el seleccionador nigeriano acusó a la RD Congo.

