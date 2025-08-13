Vlachodimos: «Cuando surgió la oportunidad de venir al Sevilla, ni me lo pensé»

Odysseas Vlachodimos posa junto a Antonio Cordón con la camiseta de portero del Sevilla en su presentación como nuevo guardameta nervionense

El Sevilla FC ha presentado este miércoles a su tercer refuerzo del verano. Odysseas Vlachodimos firma por una temporada con los nervionenses para intentar arrebatarle a Nyland la titularidad de la portería. Su primer año en el Newcastle no ha sido nada fácil y el griego ha considerado que un cambio de aires le viene de perlas, sobre todo, con el Mundial de 2026 acechando.

«Para mí la verdad es que en cuanto tuve la oportunidad de venir al Sevilla, no me lo pensé. Tengo mucha hambre y muchas ganas y la decisión de quién será titular será del entrenador», comenzó asegurando el internacional griego.

«Desde el momento en el que escuché que el Sevilla me quería, no tuve dudas. Es una liga fantástica para seguir creciendo y en Sevilla se ha visto lo bien que se le da ganar trofeos», ha añadido.

Vlachodimos se ha estrenado hoy con sus compañeros y ha asegurado que le han recibido todos con los brazos abiertos: «Estoy feliz de estar aquí, ha sido muy fácil llegar al equipo. Me han acogido fenomenal mis compañeros… lo más difícil será recordar todos los nombres».

Cuestionado sobre su estado físico, el griego ha ensalzado el trabajo que ha hecho durante el verano en Inglaterra: «Estoy muy bien físicamente, la pretemporada ha sido fantástica con el Newcastle y la verdad es que me siento preparado».

Además, el meta no tuvo dudas en señalar cuál es su valor añadido: «Tengo experiencia en competiciones internacionales, fuera del campo también me gusta ayudar al equipo, a los chicos jóvenes y dar lo mejor de mi cada día», finalizó.