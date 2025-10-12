Vlachodimos recupera la titularidad con Grecia pero su selección se queda fuera del Mundial

Después de mucho tiempo Odysseas Vlachodimos ha vuelto a ser titular con la selección de Grecia. Sus buenas actuaciones en el Sevilla FC, donde le ha arrebatado el puesto a Nyland, y las dudas que estaba ofreciendo Tzolakis al seleccionador heleno, Jovanovic, ... motivaron el regreso este domingo del nervionense al once inicial del equipo nacional griego en su partido contra Dinamarca de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, Vlachodimos no pudo evitar la derrota de los suyos. El conjunto heleno cayó por 3-1 en el duelo disputado en el Parken Stadion de Copenhague. Un tropiezo que deja a Grecia sin opciones de clasificarse para el Mundial que se disputa el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el pasado jueves también perdió a domicilio frente a Escocia por el mismo resultado de 3-1 y es tercera en su grupo con tres puntos por los diez que suman daneses y escoceses.

Los locales encarrilaron el partido en la primera mitad gracias a los goles de Højlund, Andersen y Damsgaard y en el segundo tiempo, los helenos sólo pudieron recortar distancias por medio de Tzolis.