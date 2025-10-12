Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Morante se corta la coleta en Las Ventas

Vlachodimos recupera la titularidad con Grecia pero su selección se queda fuera del Mundial

Los helenos cayeron 3-1 ante Dinamarca y ya no tienen opciones

Nyland, fijo para Solbakken en la goleada de Noruega a Israel (5-0)

Vlachodimos realiza una parada con la selección griega
Vlachodimos realiza una parada con la selección griega

F. M.

Después de mucho tiempo Odysseas Vlachodimos ha vuelto a ser titular con la selección de Grecia. Sus buenas actuaciones en el Sevilla FC, donde le ha arrebatado el puesto a Nyland, y las dudas que estaba ofreciendo Tzolakis al seleccionador heleno, Jovanovic, ... motivaron el regreso este domingo del nervionense al once inicial del equipo nacional griego en su partido contra Dinamarca de la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app