Vlachodimos, en el podio de porteros con mayor porcentaje de paradas en Europa

Esta nueva versión del Sevilla FC no es fruto de la casualidad. Matías Almeyda ha logrado darle un lavado de cara a un equipo que llevaba años sin encontrar su propia identidad. El técnico argentino ha conseguido algo muy complicado de hacer, como ... es recuperar el mejor nivel de jugadores que hacía tiempo que no lo tenían. Un ejemplo claro es el de Odysseas Vlachodimos. El meta griego se encuentra en un estado de forma excelente y en los últimos partidos del cuadro hispalense, ha realizado paradas de muchísimo mérito que han servido para sumar puntos.

Según ha publicado Fran Martínez en su cuenta de X (@LaLigaenDirecto), Vlachodimos es el tercer portero de Europa con un mayor porcentaje de tiros parados (87,5%). En sus cuatro encuentros con la elástica del Sevilla, el griego ha realizado un total de 20 paradas, promediando cinco por partido. El meta sevillista ya se encuentra en la lista de los diez porteros que más paradas han hecho en el campeonato liguero, pese a solo haber jugado cuatro de los ocho partidos disputados por el Sevilla. En cambio, en los otros cuatro partidos restantes, Nyland sumó nueve paradas.

Otro dato llamativo de Vlachodimos es que es el portero de Primera División con mayor diferencia positiva (+2,8) entre los goles que se esperaba que recibiera (6,8) y los que ha recibido (4). Esto, pone más en valor el mérito del arquero que defiende la portería de Nervión, que ha evitado casi tres goles más de los esperados. Su gran actuación ante el Rayo Vallecano y el FC Barcelona le ha llevado a ser uno de los nombres propios del conjunto sevillista en las últimas semanas y los datos ofrecidos hablan por sí solos.

En este parón de selecciones, Vlachodimos ha vuelto a ser convocado con la selección de Grecia, como suele ser habitual desde hace unos años. El griego, que no juega un partido con su selección desde el 17 de noviembre de 2024, puede volver a jugar con el combinado nacional tras el gran rendimiento que está ofreciendo en el Sevilla FC.