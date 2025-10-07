Suscríbete a
+Nervión

Vlachodimos, en el podio de porteros con mayor porcentaje de paradas en Europa

El portero del Sevilla se ha convertido en una pieza fundamental para el conjunto de Matías Almeyda

Nianzou participa parcialmente en el regreso a los entrenamientos del Sevilla sin los internacionales

Vlachodimos en el Sevilla - Barcelona
Vlachodimos en el Sevilla - Barcelona ep

Alberto Moreno

Esta nueva versión del Sevilla FC no es fruto de la casualidad. Matías Almeyda ha logrado darle un lavado de cara a un equipo que llevaba años sin encontrar su propia identidad. El técnico argentino ha conseguido algo muy complicado de hacer, como ... es recuperar el mejor nivel de jugadores que hacía tiempo que no lo tenían. Un ejemplo claro es el de Odysseas Vlachodimos. El meta griego se encuentra en un estado de forma excelente y en los últimos partidos del cuadro hispalense, ha realizado paradas de muchísimo mérito que han servido para sumar puntos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app