Vlachodimos: «Me gusta muchísimo el estadio y disfruto muchísimo cuando entro con mis hijos al terreno de juego»

El portero griego comparte su alegría por la buena temporada que está viviendo en Sevilla

Vlachodimos y sus opciones de prolongar su estancia en el Sevilla FC

Vlachodimos, en sala de prensa con la selección griega
Vlachodimos, en sala de prensa con la selección griega
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Odysseas Vlachodimos, portero del Sevilla, se encuentra concentrado con la selección griega. El guardameta llegó al club en verano cedido procedente del Newcastle United y se ha hecho con la titularidad. En su país, el futbolista que apenas estaba jugando, ha mostrado su ... alegría por estar ligado al Sevilla y poder haber recobrado la confianza en si mismo.

