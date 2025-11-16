Vlachodimos: «Me gusta muchísimo el estadio y disfruto muchísimo cuando entro con mis hijos al terreno de juego»

Odysseas Vlachodimos, portero del Sevilla, se encuentra concentrado con la selección griega. El guardameta llegó al club en verano cedido procedente del Newcastle United y se ha hecho con la titularidad. En su país, el futbolista que apenas estaba jugando, ha mostrado su ... alegría por estar ligado al Sevilla y poder haber recobrado la confianza en si mismo.

«Me gusta muchísimo el estadio y los aficionados. El club, como powerhouse (con mucha tradición) en Europa, es fantástico. Disfruto muchísimo cuando entro con mis hijos al terreno de juego. Es algo muy, muy bonito», comentó en una entrevista al programa Game Time.

Preguntado por cómo intenta trasladar su buen momento a la selección griega, Vlachodimos aseguró que «lo que conservo es mi plan». «Lo que hago cada día en el entrenamiento, en el gimnasio, después del entrenamiento, en los vídeos… Intento hacerlo también aquí, porque yo me siento mejor con la manera en que lo hago en mi equipo y trato de hacerlo también aquí», añadía.

También fue preguntado por la comparación entre Almeyda e Ivan Jovanovic, seleccionador de Grecia. Vlachodimos, que comentó que el entrenador del Sevilla siempre le da los buenos días en griego, indicó que «la base principal, más allá del terreno de juego donde nos prepara para los partidos y los entrenamientos, es que siempre haya un muy buen ambiente y un muy buen grupo en el equipo». «Lo mismo se aplica aquí: tenemos un buen ambiente en la selección, en los entrenamientos. Creo que todos están contentos al venir aquí, la pasan bien», comentaba también.