Vlachodimos se entrena por primera vez el día que Ejuke regresa al grupo

La primera plantilla del Sevilla FC sigue preparando el debut liguero del curso 25-26 previsto para este próximo domingo, 17 de agosto, en San Mamés ante el Athletic Club. Matías Almeyda ha recibido una buena noticia en la sesión de este miércoles. Y es que, en mitad de una plaga de bajas que asola al primer equipo nervionense, el técnico argentino ha vuelto a poder contar con el nigeriano Chidera Ejuke.

El extremo caía lesionado el pasado 2 de agosto cuando el Sevilla informaba que Ejuke sufría una lesión miofascial en el aductor largo del muslo derecho. El nigeriano se había desplazado con el equipo para el encuentro en Marsella frente al Olympique, pero no lo disputó. Entonces se estimaba un plazo de ausencia de 10 días, cosa que se ha cumplido, y que llegaría justo para el primer partido de LaLiga 25-26 en Bilbao. Habiendo vuelto hoy miércoles y siendo el duelo el domingo por la tarde en San Mamés, Ejuke tiene opciones, como poco, de formar parte de la convocatoria de Almeyda para los primeros tres puntos que se jugará el primer equipo sevillista en el nuevo curso liguero.

La otra novedad de la sesión la protagonizaba el meta griego Odysseas Vlachodimos. El que fuera portero del Benfica, que ha llegado en calidad de Cedido a Nervión procedente del Newcastle United, firmó ayer su contrato con el Sevilla, así que ya ha podido ejercitarse junto a Nyland, Álvaro Ferllo y Alberto Flores, antes de que, a partir de las 13.30 horas, sea presentado oficialmente en el Sánchez-Pizjuán por el director deportivo Antonio Cordón.

Ha continuado teniendo Almeyda la lista de bajas conformada por Badé, Pedrosa, Nianzou, Ramón Martínez, Joan Jordán, Idumbo y Vargas. Estos siete jugadores tienen complicado regresar con el grupo en lo que queda de semana antes de jugar el domingo el Athletic - Sevilla correspondiente a la 1ª jornada de LaLiga 25-26.

