Todos a Vitoria, Almeyda convoca a 24 jugadores

El Sevilla FC ha puesto rumbo a Vitoria este viernes por la tarde con todos sus jugadores disponibles a bordo. Matías Almeyda ha tenido fácil la confección de la lista, en la que han entrado Ejuke y Akor Adams como novedades respecto a la anterior lista. Tampoco está en la lista Ramón Martínez, mientras que Castrín sí que se encuentra dentro de la expedición.

En total, el técnico argentino se lleva a la capital alavesa a 24 futbolistas, contando con las novedades de Akor y Ejuke, que se reincorporaron definitivamente al grupo y ya forman parte de las opciones de Almeyda. De esta forma, el Pelado tendrá que hacer un descarte en la previa del encuentro.

📋 Akor y Ejuke, novedades en una lista de 24 para el #AlavésSevilla. ⚪️🔴#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 19, 2025

La convocatoria al completo la conforman: Nyland, Odysseas, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Nianzou, Kike Salas, Cardoso, Castrín, Suazo, Azpilicueta, Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow, Januzaj, Vargas, Ejuke, Peque, Alfon, Alexis, Isaac y Akor.

Más temas:

Sevilla FC